Twins adquieren a relevista ganador de dos series mundiales con los Dodgers

Los Minnesota Twins hicieron un movimiento interesante en estos primeros días de su campo de entrenamiento, al conseguir los servicios de Anthony Banda desde Los Angeles Dodgers, a cambio de dinero del cupo de firmas internacionales.

Estos movimientos se hacen para que los equipos puedan tener espacio salarial para firmar agentes libres internacionales. En este caso, los Dodgers recibieron dinero para poder ser invertido en buscar talento fuera de los Estados Unidos.

Por su parte, los Twins consiguen un relevista zurdo que puede ayudarles en la campaña 2026. Es un movimiento en el que Minnesota prioriza su presente mientras que los Dodgers hacen una apuesta hacia el futuro.

Minnesota hizo movimientos con sus relevistas antes de la fecha límite de cambios pasada, por ello tienen un bullpen todavía en construcción. Banda se unirá a Taylor Rogers y a Kody Funderburk como los lanzadores zurdos para el 2026.

“Tendremos que descifrar cómo usarlos funcionalmente”, dijo el manager Derek Shelton, según MLB.com. “Pero creo que todos son diferentes a su manera, lo cual es importante. Si tuviéramos al mismo tipo de lanzador, creo que sería un reto. Pero el hecho de que tengan diferentes habilidades y repertorios de lanzamientos nos permitirá alternarlos y combinarlos”.

Shelton dirigió a Banda en los Pittsburgh Pirates entre 2021 y 2022, así que es un conocido y sabe cómo puede utilizarlo. Para el veterano, los Twins serán su noveno equipo en las Grandes Ligas, muestra de que no ha logrado continuidad en la MLB.

Minnesota tiene como objetivo añadir veteranía a su cuerpo de relevistas y en días pasados también se hicieron de los servicios de Liam Hendriks y Julian Merryweather.

En los dos últimos años, Banda fue clave para los Dodgers, ganando dos títulos de Serie Mundial, primero contra los New York Yankees y luego frente a los Toronto Blue Jays. En ese lapso, el zurdo coleccionó 3.14 de efectividad, con 111 ponches en 114.2 entradas, a lo largo de 119 apariciones.

Antes de llegar a los Dodgers, Banda se había uniformado con los Arizona D-backs, Tampa Bay Rays, New York Mets, Pittsburgh Pirates, Toronto Blue Jays, New York Yankees y Washington Nationals.

Su mejor etapa había sido con los Dodgers, un equipo que sacrifica a uno de sus mejores relevistas zurdos para poder tener espacio para firmar talento joven. El equipo de Los Angeles es uno de los conjuntos que otorgan los bonos más altos a los peloteros internacionales en la MLB.

