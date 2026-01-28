Últimas noticias y rumores de los Boston Red Sox | Ketel Marte interesa a la gerencia, Jarren Duran y más

Reportes que han surgido en MLB - incluyendo uno de The Athletic - señalan que los Boston Red Sox hicieron intentos para adquirir a Ketel Marte en un cambio cuando Arizona Diamondbacks lo tuvo disponible en el mercado.

El equipo del desierto cambió de opinión y lo conservará en la plantilla para el comienzo de la campaña, aunque eso no ha acabado con el interés de los patirrojos por negociar su traspaso. De acuerdo con Jim Bowden de The Athletic, los Red Sox podrían poner sobre la mesa una mejor oferta si no logran conseguir un bateador (los rumores hablan del agente libre venezolano Eugenio Suárez) antes del Día Inaugural.

“Tengan en cuenta que esa postura podría cambiar con una oferta de cambio sólida, algo que podría ocurrir si un jugador sufre una lesión grave en los entrenamientos de primavera y un equipo decide reconsiderar las negociaciones y ofrecer una oferta más cercana a lo que Arizona buscaba inicialmente”, escribió Bowden.

No. 1 four times in the last six years



Ketel Marte has been dominating The Shredder's list!

¿Sacrificarían los Red Sox a Payton Tolle?

Analistas de Grandes Ligas destacan el gran trabajo que hizo la gerencia de Craig Breslow reforzando la rotación de abridores y otras posiciones (adquirieron a Sonny Gray, Willson Contreras y Johan Oviedo) sin tener que sacrificar prospectos como el lanzador Payton Tolle y Connelly Early.

Pero desde que perdieron a Alex Bregman en la agencia libre esto podría cambiar. Necesitan un jugador para la segunda o tercera base y se les ha vinculado con Brendan Donovan, Isaac Paredes y Nico Hoerner, entre otros. Adquirirlos podría implicar despedirse de Tolle, Early, Jarren Durán y Wilyer Abreu.

“Se pueden tomar muchas decisiones”, dijo Tolle en una entrevista con MLB Network. “Estoy empezando a sentirlo como algo bueno. Me parece bien que otras personas se interesen. Demuestra el esfuerzo y es como si dijera: "Bueno, no quiero irme, pero me alegra que alguien pregunte por mí. Es algo que tengo que ignorar. Por ejemplo, creo que entré a Twitter una vez esta pretemporada. Es demasiado tiempo. Empiezas a navegar demasiado”.

El futuro es incierto para Jarren Duran

A Jarren Duran lo acaban de elegir como el mejor jardinero izquierdo de las Grandes Ligas por encima del ganador del Guante de Oro Steven Kwan o la estrella de los Yankees Cody Bellinger.

Duran, de 29 años de edad, viene de batear para línea de .256/.332/.442, con OPS de .774, 159 hits, 41 dobles, 13 triples, 16 jonrones, 84 carreras impulsadas y 24 bases robadas.

Sin embargo, nada de eso le garantiza la permanencia con los Red Sox, que le dieron contrato para 2026, pero no ejercieron su opción de club y que lo ven como una potencial pieza de cambio.

A pair of Red Sox take the top two spots on @MLBNow's #Top10RightNow in LF!

Boston contempla otra opción para el infield

Con la retirada del mercado de Ketel Marte y la ausencia de noticias sobre agentes libres como Eugenio Suárez, los rumores se han multiplicado. Uno de ellos apunta a que en Boston ven como un potencial objetivo a Dylan Moore.

Un reporte de Chris Cotillo para MassLive.com asegura que los Red Sox “han mostrado cierto interés” en el agente libre de 33 años de edad que ganó el Guante de Oro en 2024 con Seattle Mariners.

Cotillo destaca que Moore representaría una mejora con respecto a Nate Eaton o al bateador ambidiestro Nick Sogard, un complemento para el novato Marcelo Mayer contra los zurdos.

“Por supuesto, si firmaran a un abridor, Romy González, quien actualmente se proyecta como titular en la segunda base, probablemente se alternaría con Mayer”, agregó en su análisis.

