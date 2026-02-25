Últimas noticias y rumores de Los Angeles Dodgers | Gavin Stone está de regreso, Freddie Freeman y más

Los Angeles Dodgers celebraron el regreso de su abridor Gavin Stone al montículo después de 543 días de ausencia. El derecho lanzó este martes en el Spring Training de MLB contra los Cleveland Guardians.

Stone sólo tuvo un inning de trabajo con 15 lanzamientos y dos ponches en una primera entrada perfecta. Pero fue más que suficiente para dejar satisfecho a la organización. El diestro se perfila como una de las opciones para la parte final de la rotación del manager Dave Roberts.

"Rehab was a grind, but it’s good to get back out there." - Gavin Stone (1.0 IP, 2K) addresses the media after his first Spring Training outing as the Dodgers defeat the Guardians 11-3. #DodgersST ⚾️🔥 pic.twitter.com/d0kq1VvWVF — SportsNet LA (@SportsNetLA) February 24, 2026

“Fue increíble”, le dijo a Kirsten Watson de SportsNet LA. “Considerando todo el proceso de rehabilitación, lo mucho que me llevó, la cirugía a la que me sometí, fue increíble finalmente volver al campo y hacer lo que me encanta hacer”.

Roberts tuvo palabras sobre la actuación del derecho de 27 años. “No ha perdido el ritmo”, apuntó. “Vi aplomo, control de la recta, un cambio de velocidad realmente bueno, y simplemente vi a un competidor. Es bueno ver a Gavin de vuelta”.

Kyle Tucker no se interesa por las críticas a su contrato

Al outfielder Kyle Tucker el manager Dave Roberts ya lo visualiza como su segundo hombre en el orden al bate, mientras siguen escuchándose críticas por el contrato de 240 millones de dólares por cuatro años que firmó con los Dodgers. El acuerdo incluye un bono de firma de $64 millones y $30 millones en pagos diferidos. Le preguntaron a Tucker sobre el desprecio por su acuerdo, y su respuesta fue polémica.

“No me molesta, de verdad que no”, le dijo a Bob Nightengale del USA Today. “Estoy seguro de que probablemente habría sucedido lo mismo independientemente de a dónde hubiera ido. Pero creo que con este equipo, ganando los últimos dos años, probablemente lo hizo aún más grande”.

Kyle Tucker es la nueva estrella de los Dodgers | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Dalton Rushing se adapta a su nuevo rol

El antiguo prospecto top de los Dodgers, Dalton Rushing, tiene claro su rol como suplente de Will Smith en la receptoría, Aunque todavía necesita adaptarse luego de jugar a diario en las ligas menores y ahora pasar a tener pocas oportunidades de estar en el campo.

Sin embargo, está decidido a contribuir según le dijo a Sonja Chen de MLB.com. “Este año, la palabra clave es 'producir'. Sólo quiero producir para este equipo, sea como sea, ya sea con un toque en la octava entrada para que un corredor avance, o conectando un doble de la ventaja. Ser un jugador destacado en situaciones importantes, sea como sea. Sólo quiero ayudar a este equipo a ganar".

Freddie Freeman ilusiona a los Dodgers

El inicialista Freddie Freeman, que declinó participar en el Clásico Mundial de Béisbol con Canadá, trabajó duro en su mecánica en el plato durante el receso de temporada y desde su debut en la primavera se están viendo los resultados.

“Dave Roberts elogió enormemente a Freddie Freeman”, publicó David Vassegh de SportsNet LA en su cuenta en la red social X. “Roberts cree que el swing de Freeman en este campamento es el mejor que le ha visto en los últimos dos años”.

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers