Umpires robots llegan a la MLB: ¿Cómo funcionará la tecnología en las Grandes Ligas?

Fue una petición por años y ya es una realidad en MLB. A partir del Opening Night en San Francisco este 25 de marzo entre Yankees y Giants, a las Grandes Ligas habrán llegado oficialmente los umpires robots.

La idea de los umpires robots ronda desde 2019, cuando comenzó a probarse en ligas menores en el All Star Game de la Liga Independiente del Atlántico y la Arizona Fall League. Un par de años más tarde el sistema se instaló en ocho de los nueve estadios de la Liga Sureste de Clase A Baja, y ascendió a Triple-A en 2022.

MLB tuvo oportunidad de vivir la experiencia en el Spring Training de 2025 y en el Juego de Estrellas que se disputó en Atlanta. En septiembre del año pasado. con encuestas que confirmaban la anuencia de los aficionados, el Comité Conjunto de Competición de Grandes Ligas aprobó su implementación para esta temporada y el sistema estará disponible en los 30 estadios.

The Automated Ball-Strike system is baseball’s latest innovation, and if it were truly automatic — if robots called every pitch — it might strip the catching position down to its bare bones.@chadjennings22 and @ZackMeisel explain:https://t.co/KhrXPKdbTQ — The Athletic (@TheAthletic) March 17, 2026

¿Cómo funcionan los umpires robots?

Los llamados umpires robots no son más que el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés), una innovación tecnológica que permitirá desafiar las sentencias de los árbitros. No podrá retarse la totalidad de los pitcheos. Como la agilización del juego sigue siendo el norte, se han establecido algunas normas.

Cada equipo tiene la posibilidad de desafiar dos decisiones por partido y obtienen uno adicional en cada inning extra.

Un equipo mantiene su desafío si tiene éxito, de forma similar a las normas de las Grandes Ligas con la revisión de jugadas en video, que se utilizó por primera vez para los jonrones en agosto de 2008 y se extendió a muchas decisiones para la temporada 2014.

No cualquier jugador puede retar una sentencia. Sólo un bateador, lanzador o receptor puede desafiar una decisión del árbitro, y un golpe en el casco o la gorra será la seña para pedir la revisión.

No se permite la ayuda del cuerpo técnico ni de jugadores de posición para desafiar un lanzamiento.

El desafío debe pedirse en un plazo de 2 segundos, y la gráfica del lanzamiento y la zona de strike se muestran en la pizarra del estadio y en la transmisión. El árbitro anuncia entonces el conteo actualizado.

Si quien lanza es un jugador de posición no será posible retar las sentencias.

Un umpire puede negar una revisión si cree que la solicitud fue promovida por un jugador de posición.

El ABS se utilizará también en la postemporada.

¿Qué tecnología utilizan los umpires robots?

El sistema fue desarrollado por T-Mobile y es el mismo “Hawk-Eye” que se usa en el tenis profesional. Cada estadio está dotado de una serie de cámaras que hacen seguimiento a la localización de cada pitcheo y determinan si cruzó el plato en la zona de strike, entendiendo que cada bateador tiene una zona predeterminada por su estatura, previamente medida durante el Spring Training.

Los datos fueron verificados por el Instituto de Investigación del Suroeste y la MLB estimó que el proceso de calibración tomaría menos de un minuto por jugador.

¿Cuánto tiempo se pierde en la revisión?

Los desafíos durante los entrenamientos de primavera del año pasado promediaron 13,8 segundos.

De acuerdo con una publicación del portal de MLB, “el juego promedio vio unos 57 segundos de tiempo añadido, lo que en la práctica "devolvió" solo una pequeña parte de los 26 minutos que se redujo el tiempo promedio de juego desde 2022 (la última temporada de la MLB sin el reloj de lanzamiento) hasta 2025”.

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