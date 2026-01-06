¿Cuál es el valor de mercado de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB?

Cuando los analistas de MLB evalúan a Luis Arráez no hay un punto medio: o lo consideran el mejor bateador de la liga (a nivel de una leyenda como el inmortal Tony Gwynn) o lo desmeritan por detalles como su bajo número de bases por bolas recibidas y de extrabases conectados o sus carencias defensivas y lo ven como una especie de carga en un lineup.

Pero la verdad es que, aunque no tiene mucho poder, el contacto del utility venezolano es útil para cualquier conjunto y que no es tan malo defensivamente: pocos recuerdan que fue finalista para el Guante de Oro como inicialista hace algunos años.

Esas cualidades hacen de Arráez, de 28 años de edad y tres veces ganador del título de bateo, una pieza apetecible en el mercado de agentes libres de las Grandes Ligas a pesar de que viene de dejar sus peores números ofensivos con los San Diego Padres en la campaña de 2025.

Alrededor del jugador venezolano -que alguna vez dijo que aspiraba a un pacto de 100 millones de dólares- se han tejido infinidad de rumores durante el invierno, tratando de descifrar con qué equipo firmará contrato y cuánto dinero puede ganar.

¿Qué números dejó en San Diego en 2025?

El bateador zurdo nacido en Yaracuy, Venezuela, vio rota en 2025 una cadena de tres campañas coronándose campeón bate. Lo hizo con tres equipos diferentes: Minnesota Twins, Miami Marlins y San Diego.

Pero los problemas físicos y un inusual slump impactaron su rendimiento -aunque terminó líder en hits de la Liga Nacional con 181- y quedó por debajo de .300 por segunda vez en 7 años de carrera. La línea ofensiva de Arráez fue de .292/.327/.392 con OPS de .719, 30 dobles, 8 jonrones, 4 triples, 61 carreras impulsadas, 11 bases robadas y 34 boletos en 154 partidos.

¿Cuál es el valor de mercado de Luis Arráez?

Hace un par de años, cuando buscaba una extensión de contrato, Arráez dejó saber que tenía aspiraciones de conseguir un pacto por 100 millones de dólares. Eso no parece factible en este momento, en parte por su rendimiento de la campaña pasada, por la dinámica del mercado y también por su poca producción de extrabases, una crítica que le han hecho insistentemente durante su carrera.

Se ha establecido como inicialista aunque puede jugar en otras posiciones de cuadro interior e incluso el jardín izquierdo, y su falta de poder pone en duda su capacidad para ser un bateador designado tradicional.

Best fit for 3x batting title champion Luis Arraez?



Matt Vasgersian: Tigers@YonderalonsoU: Marlins#MLBNHotStove pic.twitter.com/lunDF1IzV1 — MLB Network (@MLBNetwork) December 5, 2025

En este momento sigue esperando ofertas, y el portal especializado Spotrac establece su valor de mercado en 5 años y $70,5 millones. Su salario anual proyectado de 14.1 millones de dólares lo ubican en el top 20 entre los agentes libres que todavía están disponibles (puesto 16).

¿Qué equipos pueden firmarlo?

A Luis Arráez lo han vinculado desde hace tiempo con New York Yankees, un equipo con bateadores que muestran una alta tasa de ponches y que se beneficiaría de su contacto, pero en este momento luce difícil que lo firmen. Conjuntos como los Marlins, Cincinnati Reds y Seattle Mariners (ahora menos con la firma de Josh Naylor) se perfilan como posibles destinos para el venezolano.

Hay reportes de que en San Diego no descartan una reunión para procurar su regreso y también de que Arizona Diamondbacks le hizo una oferta de 2 temporadas por 20 millones de dólares.

