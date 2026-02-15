Venezolano Germán Márquez firma con los Padres: ¿Cómo quedará la rotación de San Diego?

Perder al veterano Yu Darvish fue un golpe duro para la organización de San Diego Padres, que ha tenido que acudir al mercado de MLB en busca de brazos para completar su rotación mientras Joe Musgrove recibe el visto bueno para volver al montículo.

Una de sus nuevas adquisiciones es el venezolano Germán Márquez, de 30 años de edad y All Star en 2021, a quien le ofrecieron un contrato por una temporada que está pendiente de completar los exámenes físicos para concretarse. Todavía no se han informado los términos económicos del acuerdo.

Para Márquez esta es una buena oportunidad de demostrar que puede seguir lanzando en las Grandes Ligas. El derecho vistió la camiseta de Colorado Rockies en sus 10 años en las mayores, pero tuvo una cirugía Tommy John que le hizo perder tiempo en 2023 y 2024.

A su regreso en la temporada de 2025 confrontó problemas para regresar a su nivel y en 26 aperturas dejó balance de 3-16, efectividad de 6.70 y 83 ponches (su menor cantidad en una campaña completa desde la zafra de 2020 recortada por el COVID-19).

The Padres may have little money to spend, but in 24 hours sign OF Nick Castellanos and right-handers Griffin Canning and Germán Márquez on cheap one year deals. — Bob Nightengale (@BNightengale) February 14, 2026

Márquez tiene a su favor que se queda en la División Oeste de la Liga Nacional, en la que conoce bien a todos sus rivales. De acuerdo con los reportes, tanto el venezolano como Griffin Canning (otro serpentinero recién firmado por los Padres) llegarán a pelear un puesto en los últimos lugares de la rotación de abridores del manager Craig Stammen.

Antes de las lesiones que acabaron por llevarlo al quirófano, Márquez era conocido por su slider, su capacidad de obligar a los bateadores a hacer contacto sin fuerza y dar muchos rollings y por lanzar una gran cantidad de innings por temporada, con un total de 1,146.1 y promedio de 193 por zafra.

Que su efectividad de por vida sea de 4.67, habiendo pasado su carrera en Colorado, en condiciones que favorecen a los bateadores, hace que al menos se gane la oportunidad de demostrar que puede hacer el trabajo en un parque con otras condiciones.

Otra razón que pudo llevar a los Padres a adquirir al veterano serpentinero mientras esperan el regreso de Joe Musgrove es el hecho de que lo vieron ganarles 11 partidos en su carrera, una cifra que en el portal de MLB.com destacan como “fácilmente la mayor cantidad contra cualquier club”.

Así quedará la rotación de San Diego Padres con Germán Márquez

Lanzador Brazo Nick Pivetta Derecho Michael King Derecho Joe Musgrove Derecho JP Sears Zurdo Germán Márquez Derecho

