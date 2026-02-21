Venezuela anuncia sustituto de Pablo López para el Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela ya sabe como intentará suplir esa delicada baja de Pablo López, quien debía ser el as de la rotación en el venidero Clásico Mundial de Béisbol. Pues el departamento de prensa de la selección sudamericana confirmó un cambio importante en el roster debido a la lesión de codo del abridor de los Minnesota Twins.

Hay que recordar que el derecho de 29 años requerirá de una cirugía Tommy John, de las intervenciones más serias para un pitcher y que lo obligará incluso a perderse todo el 2026 de MLB.

En el lugar de López Venezuela recibirá la incorporación de Jhonathan Díaz, zurdo de 29 años nacido en Valencia y que actualmente forma parte de la organización Seattle Mariners, misma con la que ha pasado buena parte de su carrera entre ligas menores y algunas apariciones en las mayores.

Eso sí, el citado monticulista se estrenó en la elitista competición con Los Angeles Angels en 2021, antes de recalar en Seattle. Su trayectoria en MLB incluye 4.66 de efectividad en 46.1 entradas espaciadas, en las que ha ponchado a 33 bateadores, cifras que muestran el recorrido mixto de un brazo que ha alternado roles de relevista con iniciador.

La adición de Díaz, quien apenas actuó durante 1.1 innings arriba con los Marineros en 2025, ofrece al cuerpo técnico venezolano una opción versátil en la rotación o en el bullpen, aunque no sustituye por completo el peso que Pablo López habría tenido como líder de la rotación. Eso sí, la presencia del siniestro inyecta juventud y versatilidad al cuerpo de serpentineros del manager Omar López, que también podría usar al primero como especialista frente a maderos zurdos.

A su vez, Pablo López perderá la oportunidad de representar a su país por segundo WBC al hilo, tras dejar foja de 1-0 con 1.93 de efectividad en una salida de 4.2 episodios en el certamen del 2023, cuando los sudamericanos llegaron hasta cuartos de final.

Por otro lado, los venezolanos informaron que José Alvarado y Oddainer Mosqueda no formarán parte del equipo que competirá en el Clásico, sin detallar las causas de sus ausencias. Alvarado era candidato a fungir de setup y hasta de cerrador en algunos compromisos.

La selección vinotinto, que combina estrellas consagradas como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez y Luis Arráez con talentos emergentes, se estrenará el 6 de marzo en la mencionada contienda, ya que integra el Grupo D, a celebrarse en Miami, junto a República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

