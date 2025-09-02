WAR de José Altuve: ¿Qué tan valioso es realmente?

José Altuve está acostumbrado a luchar contra los panoramas adversos. Lo hizo cuando logró ser firmado por los Houston Astros para ser jugador profesional después de muchos rechazos, pero no fue la última vez que tuvo que demostrar que todos se equivocaban con él.

Hace algunos años, en una rueda de prensa para presentar una de sus extensiones millonarias, el venezolano contó que cuando lo ascendieron a MLB le dijeron que no sería algo permanente.

"Cuando me subieron en 2011, me dijeron que sería algo temporal hasta que encontraran a un mejor segunda base", recordó. Sobra decir que no consiguieron un jugador más valioso.

En 2025 Altuve está jugando su campaña número 15 en las Grandes Ligas y lo hace como una verdadera estrella del circuito (es un ganador del MVP, 7 Bates de Plata, un Guante de Oro y 9 invitaciones al Juego de Estrellas) y una leyenda de la franquicia texana. Incluso hay quienes le ven potencial para ser un miembro del Salón de la Fama y no es una exageración.

El primer argumento para respaldar esa idea es su WAR de 53.9, que es el número 14 entre los jugadores activos y 175 de todos los tiempos entre jugadores de posición. Pero hay más estadísticas.

El average de por vida de Altuve (.304) es nada menos que el segundo mejor entre los peloteros activos, sólo superado por su compatriota Luis Arráez (.316), y 156 de todos los tiempos. También está entre los mejores bateadores activos en OBP (.361, puesto 20), slugging (.467, 37), OPS (.828, 26), dobles, (452, tercero escoltando a Freddie Freeman y Paul Goldschmidt), extrabases (737, décimo) y es el líder en sencillos con 1.636.

José Altuve is one of just 10 second basemen in the last 75 years to have at least 7 seasons with 4+ WAR.#MLB | #Astros https://t.co/sc9t3SeH6a pic.twitter.com/sTtrWue51m — Baseball Reference (@baseball_ref) February 6, 2024

Para medir su valor como pelotero lo que resulta más importante que todos esos números, tal vez, es su protagonismo en instancias decisivas como los playoffs. Ha ganado dos anillos de Serie Mundial con los Astros, pero sobre todo ha sido estelar en las 22 series de postemporada disputadas.

En 105 partidos de postemporada tiene línea de .271/.337/.505 con OPS de .841, mientras que sus 27 jonrones son la segunda mayor cantidad de todos los tiempos en esta fase, y es uno de cuatro jugadores con al menos 100 hits y 50 remolcadas (tiene 118 y 56, respectivamente), una lista que completan Derek Jeter, Bernie Williams y Manny Ramírez.

Además, con 35 años de edad aceptó mudarse de su posición de toda la vida y en la que ganó su Guante de Oro, la segunda base, al jardín izquierdo. El valor de Altuve está a la vista, pero la mayor parte no se mide en números.