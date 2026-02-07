Yasiel Puig culpable de obstrucción a la justicia y mentir a funcionarios federales en caso de apuestas ilegales

Un jurado federal declaró culpable al ex jugador de MLB, Yasiel Puig, de obstrucción a la justicia y por mentir a funcionarios federales durante una investigación relacionada con una red ilegal de apuestas deportivas.

Según la agencia AP, la Fiscalía de Estados Unidos comunicó la situación del cubano, agregando que podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva se conocerá en una fecha posterior.

Dicho caso se remonta a una investigación sobre una operación de apuestas ilegales dirigida por Wayne Nix, ex beisbolista de ligas menores y quien en 2022 se declaró culpable de conspirar para operar un negocio ilícito y presentar una declaración de impuestos falsa. De acuerdo con las autoridades, Puig habría realizado al menos 900 apuestas deportivas entre 2019 y 2020, y a través de un intermediario vinculado a la organización de Nix, principalmente en tenis, fútbol americano y baloncesto, acumulando pérdidas superiores a los 280.000 dólares.

Former Dodger Yasiel Puig found guilty of lying to investigators in gambling scandal https://t.co/t4Wa2JdNWY pic.twitter.com/RAEUhtsrMC — New York Post (@nypost) February 6, 2026

El conocido como "Caballo Salvaje" aceptó en un principio su culpabilidad por mentir a agentes federales durante una entrevista realizada en enero de 2022; sin embargo, meses después decidió cambiar su declaración a no culpable, alegando la aparición de nuevas pruebas que, según su equipo legal, demostraban que no había cometido delito alguno. El jardinero de 35 años manifestó públicamente su intención de limpiar su nombre y aseguró que nunca debió haber aceptado el pacto inicial.

En el juicio la fiscalía sostuvo que Puig engañó deliberadamente a los investigadores al negar conocer detalles sobre sus apuestas y las personas involucradas en ellas. No obstante, como parte de las pruebas se presentaron grabaciones de audio y testimonios de expertos que analizaron sus capacidades lingüísticas y cognitivas.

Por su parte, la defensa argumentó que el antillano, quien sólo cursó hasta tercer grado escolar, enfrentaba problemas de salud mental no tratados y que durante la entrevista no contó con un intérprete adecuado ni con asesoría legal especializada. También argumentaron la existencia de dificultades de comunicación debido a su dialecto del español, provocando supuestos malentendidos en sus respuestas.

Quien fuera invitado al Juego de Estrellas de MLB en 2014 no actúa en la elitista competición desde 2019 cuando representó a Cincinnati Reds y Cleveland Indians (hoy Guardians), aunque brilló principalmente con Los Angeles Dodgers entre 2013 y 2018. Entretanto, el nacido en Cienfuegos ha participado en los años recientes en circuitos internacionales como los de México, Corea del Sur y Venezuela.

