Modric iguala un récord histórico de Messi y amenaza a Cristiano Ronaldo

Luka Modric continúa desafiando el paso del tiempo. A sus 41 años, el mediocampista croata sigue siendo una pieza importante tanto en el AC Milan como en su selección nacional, con la que acaba de alcanzar una marca histórica: igualó a Lionel Messi como el segundo futbolista con más partidos internacionales disputados en la historia del fútbol masculino.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El récord llegó el pasado domingo, durante la victoria de Croacia por 2-1 frente a la República Checa. Modric fue titular, completó los 90 minutos y sumó su presentación número 208 con el combinado nacional, una cifra que hasta hace poco pertenecía exclusivamente al argentino.

Ahora, ambos solamente tienen por delante a Cristiano Ronaldo.

¡ALCANZÓ A LEO! Luka Modric llegó a los 208 partidos con la Selección de Croacia, la misma cantidad que Messi con la Albiceleste. pic.twitter.com/56xlCwV8Rb — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

Cristiano Ronaldo, el único que supera a Messi y Modric

Con esta nueva marca, el portugués continúa liderando el ranking histórico de presencias internacionales. El delantero de Portugal acumula 234 partidos, 26 más que Messi y Modric, quienes comparten el segundo lugar.

Los futbolistas con más partidos internacionales:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 234 partidos.

(Portugal): 234 partidos. Lionel Messi (Argentina): 208 partidos.

(Argentina): 208 partidos. Luka Modric (Croacia): 208 partidos.

(Croacia): 208 partidos. Bader Al-Mutawa (Kuwait): 202 partidos.

(Kuwait): 202 partidos. Soh Chin Ann (Malasia): 195 partidos.

Datos proporcionados por la FIFA. Actualizado al 16 de noviembre de 2026.

La presencia de Modric entre las dos grandes figuras del fútbol contemporáneo no resulta casual. En 2018, el croata consiguió romper la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo en el Balón de Oro, después de liderar a su selección hasta la final del Mundial de Rusia. Aquel año se quedó con el galardón individual más importante del fútbol.

¿Puede Modric superar el récord de Cristiano Ronaldo?

Aunque todavía está a 26 encuentros de alcanzar al portugués, el futbolista del AC Milan no descarta continuar su carrera durante algunas temporadas más. En septiembre, durante una entrevista con el diario AS, reconoció que es consciente de que el final está cada vez más cerca, aunque todavía no tiene decidido cuándo llegará el momento de retirarse.

Croacia tiene previsto disputar 14 partidos antes de la Eurocopa de 2028. Si Modric mantiene su presencia habitual y el seleccionado consigue avanzar hasta las instancias finales del torneo, podría acercarse considerablemente a la marca de Ronaldo.

Sin embargo, para superarlo necesitaría extender su trayectoria internacional hasta noviembre de 2028, cuando tendría 43 años.

La historia detrás de una carrera extraordinaria

La longevidad de Modric también está vinculada con una historia personal marcada por las dificultades. Durante su infancia, tuvo que abandonar su hogar en Zadar junto a su familia como consecuencia de la guerra de independencia de Croacia. Su abuelo fue asesinado durante el conflicto y Luka encontró en el fútbol una manera de seguir adelante.

Luka Modric quedó a 26 partidos de alcanzar el récord internacional de Cristiano Ronaldo. | MARKO PERKOV/GettyImages

Con el paso de los años, aquella experiencia se convirtió en parte de su carácter competitivo. Desde la independencia de Croacia, Modric disputó 208 de los 385 encuentros internacionales que jugó su país, lo que representa más de la mitad de sus presentaciones.

Lejos de pensar en el retiro, el mediocampista insiste en que todavía disfruta de la profesión: “intento vivir el presente, disfrutar del momento”, expresó. Después de más de tres décadas vinculado al fútbol, asegura que sigue jugando por pasión y que continuará mientras se sienta físicamente preparado para responder a las exigencias.

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