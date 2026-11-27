La directiva de Monterrey ya habría comenzado a trabajar en la confección de su plantilla de cara al próximo mercado de fichajes. Si bien el conjunto regio se encuentra disputando la liguilla de la Liga MX, los movimientos en las oficinas del club están dando resultados.

De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, Monterrey ha alcanzado un acuerdo verbal con los Xolos de Tijuana para hacerse con los servicios de Jesús Alejandro Gómez. Ambas directivas han encontrado un punto de entendimiento para concretar el traspaso definitivo del central mexicano.

🚨Alejandro "Pue" Gómez, a un paso de reforzar Rayados.

*️⃣Ya hay acuerdo con Xolos por su compra y solo falta arreglar el contrato del futbolista. ⬇️https://t.co/yKFa29fDNq — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 26, 2026

De acuerdo a la citada fuente, el único paso pendiente para cerrar la operación es alcanzar un acuerdo contractual con el futbolista. Una vez que las partes involucradas hayan definido las condiciones laborales del defensor, la directiva regiomontana estará en condiciones de concretar lo que apunta a ser su primer fichaje del invierno.

En principio, no debería representar una complicación mayor para Monterrey convencer al jugador. El poder económico de Rayados le permite ofrecer condiciones salariales superiores a las que percibe en Tijuana, además de poner sobre la mesa un proyecto deportivo con aspiraciones de competir por títulos en diferentes competiciones.

Jesus Alejandro Gómez podría fichar por Monterrey | Hector Vivas/GettyImages

Más allá de lo que pueda conseguir el conjunto de Rayados en la presente liguilla, dentro del club son conscientes de las importantes carencias que existen en la zona baja. La posición de zaguero central representa una de las principales prioridads de la directiva en materia de incorporaciones.

Siendo el caso, Gómez se presenta como uno de los mejores zagueros nacionales disponibles en el mercado de la Liga MX. Su incorporación permitiría fortalecer una de las zonas más endebles de la plantilla de Matías Almeyda sin necesidad de ocupar una plaza de extranjero.

De esta manera, Monterrey buscaría adelantarse al mercado y resolver una de sus necesidades deportivas antes de que concluya la presente competencia. Aunque todavía restan detalles por definir para considerar cerrado el fichaje, todo apunta a que Jesús Gómez estará bajo las órdenes de Matías Almeyda en el futuro inmediato.

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