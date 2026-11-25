El Club de Fútbol Monterrey recibe al Club América en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Gigante de Acero y ambos buscarán sacar ventaja en el primer episodio de la serie.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso que será muy trascendental para los dos equipos que quieren clasificarse a la siguiente ronda.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un encuentro bastante competitivo y reñido, en el primer episodio seguramente ambos equipos se cerrarán y podría haber pocos goles e incluso darse un empate para que todo se defina en el encuentro de vuelta.

Por ese motivo, vemos posible que este primer duelo sea un empate con pocas anotaciones, pues los últimos cinco cotejos han sido muy equilibrados.

Monterrey 1-1 América

¿A qué hora se juega el Monterrey vs América?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : miércoles 25 de noviembre

: miércoles 25 de noviembre Hora: 22:00 EE.UU. (Este), 21:00 MX

La sede del partido será el Estadio BBVA | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs América (últimos cinco enfrentamientos)

Monterrey : 2

: 2 Empate : 1

: 1 América: 2

Último partido entre ambos: 10/10/26 - América 1-1 Monterrey - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey América Pumas 0-2 Monterrey Tigres 1-0 América Querétaro 0-1 Monterrey Pumas 2-2 América Toluca 4-0 Monterrey América 2-2 Toluca Monterrey 3-3 Tijuana América 1-1 Tijuana Monterrey 0-1 Chivas América 1-2 Pachuca

¿Cómo ver el Monterrey vs América por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, TUDN En Vivo, ViX Mexico y Layvtime

Últimas noticias de Monterrey

90' ⏱️ | Pumas 0-2 Monterrey |



SÍ, SEÑOR.🔥¡LO GANÓ LA PANDILLA!🔵⚪



¡ESTAMOS EN LIGUILLA Y VAMOS CON TODO!🗣️@CervezaTecate pic.twitter.com/TXHxo5EAyQ — Rayados (@Rayados) November 22, 2026

Los Rayados de Monterrey vencieron 2-0 a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026.

Con este resultado, los dirigidos por Matías Almeyda llegaron a 27 puntos, subieron hasta el sexto lugar y entraron a la Liguilla de la Liga MX.

La posible alineación del Monterrey (4-2-3-1): Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Gerardo Arteaga; César Garza, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

Últimas noticias de América

El Club América tuvo un cierre de torneo para el olvido; el equipo dirigido por Guillermo Almada ligó cinco partidos sin ganar y además, ha recibido al menos un gol en los últimos 12 partidos de manera consecutiva.

En la última jornada cayeron ante el conjunto de San Nicolás de los Garza, que no se jugaban nada porque ya estaban eliminados, con un golazo de tiro libre Juan Brunetta en el tiempo añadido.

La posible alineación de América (4-2-3-1): Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Santiago Bueno Santiago Ramos, Cristian Borja; Israel Reyes, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Óscar Perea; Henry Martín.

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