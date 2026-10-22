Monterrey vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

La Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 trae consigo el encuentro entre Monterrey y Chivas en la Sultana del Norte, duelo importante para las aspiraciones de ambos equiposo rumbo a la Liguilla. A la vez, será el reencuentro del club tapatío con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les regaló inolvidables momentos hace algunos años.



Durante la semana, La Pandilla enfrentó al Puebla en la Angelópolis y goleó 1-4 de la mano del uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers, el argentino Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa. Este triunfo los ayudó a escalar al séptimo piso de la tabla con 20 unidades.



Con respecto al Guadalajara, el equipo sigue sin ser contundente y está lejos de la versión que mostró al arranque del campeonato, sumado a ello, tuvo la fortuna de salir victorioso en la semana al imponerse al Necaxa gracias a un autogol del uruguayo Agustín Oliveros. Con eso, el Rebaño arribó a 23 puntos para ser sublíder de la competencia y estar casi con boleto en mano para la fase final.

Pronóstico SI

A diferencia de encuentros pasados, Rayados sí se vio contundente ante La Franja, lo cual podría repetir en casa. En el caso de Chivas, su poca efectividad al frente hace pensar que podría acabar con un resultado negativo en su visita al Gigante de Acero. Si bien no se espera una goleada, el local parte como favorito para sumar los tres puntos y apretar aún más la tabla a falta de tres jornadas.

Pronóstico: Monterrey 2-1 Chivas

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

En el C2026, Monterrey fungió como local, sin embargo, fue derrotado 2-3 gracias a los tantos de Armando ‘Hormiga’ González (hoy en el Olimpiakos de Grecia), José Castillo y Bryan ‘Cotorro’ González. El serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’ y Ricardo Chávez marcaron en contra de las Chivas.

Monterrey: 1

Empates: 1

Chivas: 3

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Chivas?

Ciudad: Guadalupe, Nuevo León

Estadio: BBVA

Fecha: sábado, 24 de octubre

Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)

Últimos 5 partidos

Monterrey Chivas Puebla 1–4 Monterrey Chivas 1-0 Necaxa Monterrey 2-1 Pachuca Chivas 1-1 Tigres América 1-1 Monterrey Atlas 1-1 Chivas Atlante 4-2 Monterrey Chivas 0-2 Querétaro Monterrey 1-0 Cruz Azul América 2-2 Chivas

¿Cómo ver el Monterrey vs Chivas?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univisión, Univisión NOW México ViX, Layvtime

Últimas noticias de Monterrey

Después de sacar los tres puntos de suelo camotero, el técnico argentino Matías Almeyda salió contento por el resultado destacando el funcionamiento colectivo del equipo.



“Me voy contento con la victoria, con el rendimiento. Uno siempre quiere que todo sea perfecto, pero también hay un rival que avanza. En el segundo tiempo tuvimos muchísimas ocasiones. Por un momento se perdió el control, pero en general, feliz, no es fácil hacer cuatro goles y ganar de visitante ante un rival que es difícil”, comentó El Pelado.



“Creo que todos conocemos bien nuestro campeonato. Esto se decide al final. Hay que seguir creciendo, mejorando, mantener este equilibrio. La cuenta la haremos al final, lo importante es estar entre los ocho primeros. Como todo equipo hay momentos buenos y malos, hay que detectar donde debemos seguir corrigiendo. Los goles se ocasionaron porque el equipo jugó en equipo. Marcan la calidad de cada futbolista. Destaco la entrega que tienen, el sacrificio, las ganas”, finalizó.

Diego Rossi y Orbelín Pineda | Jam Media/GettyImages

La probable alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Orbelín Pineda, Diego Rossi; Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Últimas noticias de Chivas

Previo al choque contra los regios, el técnico argentino Gabriel Milito llenó de elogios a su compatriota Matías Almeyda, además aseguró que sus jugadores lo han salvado de los errores que ha cometido en los últimos encuentros.



“Será la primera vez que nos enfrentemos (Almeyda y yo). Será un honor por su gran trayectoria, sobre todo marcando una época acá en Chivas. Un entrenador de élite, que tendremos que analizar. Hace muchas cosas buenas y ver cómo afrontamos ese partido. Será un partido intenso, se verán propuestas similares, no vamos a cambiar. Intentaremos analizar con la mayor profundidad posible a Monterrey y ver dónde causar daño porque es intenso”, comentó El Mariscal.



“No me da vergüenza decir que el día contra Querétaro la cagué. No me da vergüeza, porque todos lo que hacemos y tomamos decisiones nos equivocamos. Me equivoco mucho. Y muchas veces me salva la calidad de los jugadores que dirijo, porque me equivoco muchas veces de lo que ustedes piensan, pero tengo unos jugadores fantásticos que me salvan. Pero vuelvo a repetir, se equivoca solamente el que hace. Los que opinan de los que hacen no se equivocan nunca. Hoy ganamos y no jugamos bien. En esos partidos sí jugamos bien pero no ganamos. Claramente sé donde estoy y a quien represento y con lo hecho atrás esperábamos que el equipo tenga ese vuelo. Es el deseo de todos. Lo que más me interesa es recuperar a todos los jugadores poara que no se me lesione nadie más, que estén todos disponibles y que no sean ocho bajas”, finalizó.

El once de Chivas contra Necaxa | Simon Barber/GettyImages

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl 'Tala' Rangel; Dani Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo; Richy Ledezma, Rubén 'Oso' González (C), Jordan Carrillo, Bryan 'Cotorro' González; Roberto 'Piojo' Alvarado, Santi Sandoval, Ricardo Marín.