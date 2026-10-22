Monterrey vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
La Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 trae consigo el encuentro entre Monterrey y Chivas en la Sultana del Norte, duelo importante para las aspiraciones de ambos equiposo rumbo a la Liguilla. A la vez, será el reencuentro del club tapatío con el técnico argentino Matías Almeyda, quien les regaló inolvidables momentos hace algunos años.
Durante la semana, La Pandilla enfrentó al Puebla en la Angelópolis y goleó 1-4 de la mano del uruguayo Diego Rossi, el belga Hugo Cuypers, el argentino Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa. Este triunfo los ayudó a escalar al séptimo piso de la tabla con 20 unidades.
Con respecto al Guadalajara, el equipo sigue sin ser contundente y está lejos de la versión que mostró al arranque del campeonato, sumado a ello, tuvo la fortuna de salir victorioso en la semana al imponerse al Necaxa gracias a un autogol del uruguayo Agustín Oliveros. Con eso, el Rebaño arribó a 23 puntos para ser sublíder de la competencia y estar casi con boleto en mano para la fase final.
Pronóstico SI
A diferencia de encuentros pasados, Rayados sí se vio contundente ante La Franja, lo cual podría repetir en casa. En el caso de Chivas, su poca efectividad al frente hace pensar que podría acabar con un resultado negativo en su visita al Gigante de Acero. Si bien no se espera una goleada, el local parte como favorito para sumar los tres puntos y apretar aún más la tabla a falta de tres jornadas.
Pronóstico: Monterrey 2-1 Chivas
Historial de sus últimos cinco enfrentamientos
En el C2026, Monterrey fungió como local, sin embargo, fue derrotado 2-3 gracias a los tantos de Armando ‘Hormiga’ González (hoy en el Olimpiakos de Grecia), José Castillo y Bryan ‘Cotorro’ González. El serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’ y Ricardo Chávez marcaron en contra de las Chivas.
Monterrey: 1
Empates: 1
Chivas: 3
¿A qué hora se juega el Monterrey vs Chivas?
Ciudad: Guadalupe, Nuevo León
Estadio: BBVA
Fecha: sábado, 24 de octubre
Horario: 17 h (EEUU ET), 18 h (México)
Últimos 5 partidos
Monterrey
Chivas
Puebla 1–4 Monterrey
Chivas 1-0 Necaxa
Monterrey 2-1 Pachuca
Chivas 1-1 Tigres
América 1-1 Monterrey
Atlas 1-1 Chivas
Atlante 4-2 Monterrey
Chivas 0-2 Querétaro
Monterrey 1-0 Cruz Azul
América 2-2 Chivas
¿Cómo ver el Monterrey vs Chivas?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
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México
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Últimas noticias de Monterrey
Después de sacar los tres puntos de suelo camotero, el técnico argentino Matías Almeyda salió contento por el resultado destacando el funcionamiento colectivo del equipo.
“Me voy contento con la victoria, con el rendimiento. Uno siempre quiere que todo sea perfecto, pero también hay un rival que avanza. En el segundo tiempo tuvimos muchísimas ocasiones. Por un momento se perdió el control, pero en general, feliz, no es fácil hacer cuatro goles y ganar de visitante ante un rival que es difícil”, comentó El Pelado.
“Creo que todos conocemos bien nuestro campeonato. Esto se decide al final. Hay que seguir creciendo, mejorando, mantener este equilibrio. La cuenta la haremos al final, lo importante es estar entre los ocho primeros. Como todo equipo hay momentos buenos y malos, hay que detectar donde debemos seguir corrigiendo. Los goles se ocasionaron porque el equipo jugó en equipo. Marcan la calidad de cada futbolista. Destaco la entrega que tienen, el sacrificio, las ganas”, finalizó.
La probable alineación de Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Orbelín Pineda, Diego Rossi; Lucas Ocampos, Hugo Cuypers, Jesús ‘Tecatito’ Corona.
Últimas noticias de Chivas
Previo al choque contra los regios, el técnico argentino Gabriel Milito llenó de elogios a su compatriota Matías Almeyda, además aseguró que sus jugadores lo han salvado de los errores que ha cometido en los últimos encuentros.
“Será la primera vez que nos enfrentemos (Almeyda y yo). Será un honor por su gran trayectoria, sobre todo marcando una época acá en Chivas. Un entrenador de élite, que tendremos que analizar. Hace muchas cosas buenas y ver cómo afrontamos ese partido. Será un partido intenso, se verán propuestas similares, no vamos a cambiar. Intentaremos analizar con la mayor profundidad posible a Monterrey y ver dónde causar daño porque es intenso”, comentó El Mariscal.
“No me da vergüenza decir que el día contra Querétaro la cagué. No me da vergüeza, porque todos lo que hacemos y tomamos decisiones nos equivocamos. Me equivoco mucho. Y muchas veces me salva la calidad de los jugadores que dirijo, porque me equivoco muchas veces de lo que ustedes piensan, pero tengo unos jugadores fantásticos que me salvan. Pero vuelvo a repetir, se equivoca solamente el que hace. Los que opinan de los que hacen no se equivocan nunca. Hoy ganamos y no jugamos bien. En esos partidos sí jugamos bien pero no ganamos. Claramente sé donde estoy y a quien represento y con lo hecho atrás esperábamos que el equipo tenga ese vuelo. Es el deseo de todos. Lo que más me interesa es recuperar a todos los jugadores poara que no se me lesione nadie más, que estén todos disponibles y que no sean ocho bajas”, finalizó.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl 'Tala' Rangel; Dani Aguirre, Luis Rey, Diego Campillo; Richy Ledezma, Rubén 'Oso' González (C), Jordan Carrillo, Bryan 'Cotorro' González; Roberto 'Piojo' Alvarado, Santi Sandoval, Ricardo Marín.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.