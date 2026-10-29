Monterrey vs Tijuana: previa, predicciones y alineaciones

El Club de Fútbol Monterrey recibirá al Club Tijuana Xoloitzcuintles en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y ambos buscarán quedarse con las tres unidades para mantenerse dentro de los mejores ocho clubes de la fase regular.

Por lo tanto, los dejamos con la información más relevante sobre este compromiso que será muy trascendental para los dos equipos que quieren clasificarse a la fase final.

Pronóstico SI Fútbol

En los últimos cinco compromisos entre ambos, cuatro de ellos han sido empates, lo que marca una clara tendencia a la igualdad, mientras que el otro ha sido a favor del cuadro fronterizo.

Por esa razón, creemos que es posible que empaten en el juego, aunque su momento tan similar podría hacer que el marcador favorable se vaya para cualquiera.

Monterrey 1-1 Tijuana

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Tijuana?

Ciudad : Monterrey

: Monterrey Estadio : BBVA

: BBVA Fecha : sábado 31 de octubre

: sábado 31 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

La sede será el Estadio BBVA | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Monterrey vs Tijuana (últimos cinco enfrentamientos)

Monterrey : 0

: 0 Empate : 4

: 4 Tijuana: 1

Último partido entre ambos: 31/01/26 - Monterrey 2-2 Tijuana - Liga MX

Últimos 5 partidos

Monterrey Tijuana Monterrey 0-1 Chivas Tijuana 4-1 Santos Puebla 1-4 Puebla Toluca 2-2 Tijuana Monterrey 2-1 Pachuca Tijuana 0-0 Puebla América 1-1 Monterrey Juárez 1-1 Tijuana Monterrey 2-1 Toluca Tijuana 2-3 Atlas

¿Cómo ver el Monterrey vs Tijuana por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, CBS Sports Golazo México ViX y Lavytime

Últimas noticias de Monterrey

Rayados terminó su racha de triunfos este sábado por la noche al perder 0-1 contra Guadalajara en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Desde el Gigante de Acero, las Chivas sacaron un triunfo clave en su visita a la Sultana del Norte gracias a un solitario gol del Piojo Alvarado en el inicio del partido que no tuvo respuesta por parte de la Pandilla de Matías Almeyda.

La posible alineación del Monterrey (4-2-3-1): Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; César Garza, Óliver Torres; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús Corona; Hugo Cuypers.

Últimas noticias de Tijuana

¡Qué perro triunfo! 🐕🔥



🗣️Grítenlo Perros ¡los 3 puntos se quedan en casa! 💪#DeLaFronteraPalMundo pic.twitter.com/qAn9zIpYdd — Xolos (@Xolos) October 26, 2026

El conjunto rojinegro le rompió la racha de seis victorias consecutivas y les propinó una goleada 4-1 a los de la Comarca Lagunera en la correspondiente Jornada 14.

Francisco González, Nacho Rivero (2) y Adonis Preciado fueron los goleadores que le dieron duro y certero a los Guerreros para meterse en zona de calificación.

La posible alineación de Tijuana (4-2-3-1): Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Jesús Vega; Iván Tona; Ramiro Árciga, Francisco González, Ignacio Rivero, Adonis Preciado, Mourad El Ghezouani.

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