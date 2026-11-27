Más allá de que su rendimiento dentro de la cancha ha estado lejos de cumplir con las expectativas, Carlos Salcedo estaría a un paso de continuar su carrera con los Rayados de Monterrey. La directiva del conjunto regio habría apostado por la renovación del central mexicano, para que siga formando parte del proyecto deportivo del club.

De acuerdo con información de TUDN, las gestiones entre ambas partes han llegado a buen puerto. El central ha conseguido una extensión de contrato que le vinculará con la institución hasta el verano de 2028, garantizando así su continuidad durante los próximos tres torneos de la Liga MX.

Uno de los aspectos más llamativos de la negociación tendría que ver con las condiciones económicas del nuevo vínculo. Pese a que su nivel futbolístico está dejando mucho que desear, Salcedo se verá beneficiado incluso con un incremento de sueldo.

Una de las figuras determinantes para concretar la renovación habría sido Matías Almeyda. El entrenador argentino mantiene una relación cercana con el defensor mexicano desde hace varios años, específicamente desde la etapa en la que ambos coincidieron en las Chivas.

Carlos Salcedo seguiría vinculado a Monterrey | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El conocimiento que tiene Almeyda de las condiciones futbolísticas de Salcedo representaría un respaldo importante para el central. La continuidad del mexicano refleja la confianza que todavía existe de parte de Matías hacia sus condiciones deportivas.

La decisión de la directiva resulta especialmente llamativa considerando que la zona defensiva ha sido uno de los puntos más endebles del Monterrey. Salcedo en específico, se ha visto señalado todo el curso por sus constantes fallos y falta de autocontrol, pues a la fecha ha sufrido tres expulsiones en el torneo.

Con su futuro a punto de quedar resuelto tanto en términos contractuales como económicos, Carlos Salcedo tendrá ahora la responsabilidad de corresponder a la confianza depositada por la directiva y el cuerpo técnico. El zaguero deberá ofrecer argumntos dentro del terreno de juego que justifiquen tanto su renovación como la mejora de sueldo.

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