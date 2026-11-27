José Mourinho quiso adelantarse a los movimientos y las especulaciones que suelen aparecer antes de cada mercado de fichajes.

En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026/27, el entrenador del Real Madrid dejó en claro que no tiene intenciones de modificar la composición de su equipo durante el próximo periodo de transferencias.

"No quiero a nadie, para entrar ni para salir. Puerta cerrada, en el 'saloon', 'Far West', cerrada por los dos lados. No quiero noticias de mercado porque no quiero nada", expresó el portugués. Además, recordó que todavía faltan dos meses para la apertura de la ventana invernal, pero prefirió anticipar su postura para evitar especulaciones.

La confianza de Mourinho en su plantel

La decisión del técnico estaría relacionada con la valoración que hace del grupo que tiene a disposición. Mourinho destacó que no existe ningún futbolista al que quiera apartar del proyecto ni considera necesario acudir al mercado para solucionar posibles carencias.

Como ejemplo de la profundidad de su equipo, hizo referencia a las ausencias de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, dos piezas importantes para el funcionamiento colectivo. También mencionó el caso de Thibaut Courtois y la respuesta que habría encontrado en Andriy Lunin cuando tuvo que reemplazarlo.

"Esa es la fuerza de la plantilla", explicó, al remarcar que el rendimiento de los jugadores y las alternativas disponibles le permiten afrontar las diferentes competencias sin necesidad de buscar refuerzos.

Un respaldo que también alcanza a los suplentes

La postura de Mourinho también representa un mensaje para aquellos integrantes del grupo de trabajo que cuentan con menos minutos. El entrenador defendió su política de rotaciones y aseguró que las decisiones sobre las alineaciones responden al rendimiento, no al nombre o la trayectoria de cada futbolista.

En ese sentido, descartó que exista algún jugador al que quiera darle salida en enero. Su declaración podría frenar las especulaciones sobre posibles movimientos de futbolistas con menor protagonismo, aunque la planificación definitiva del club todavía dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos meses.

La prioridad está puesta en LaLiga y la Champions League

José Mourinho dejó en claro que confía en el plantel del Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Más allá de las cuestiones relacionadas con el mercado, Mourinho insistió en que su principal preocupación pasa por mantener la competitividad del equipo. El próximo compromiso ante el Alavés aparece como un nuevo desafío para seguir sumando en el campeonato español.

"Cada punto que no se gana son puntos que se pierden y pueden ser decisivos", señaló.

Además, reconoció que al equipo todavía le falta regularidad para comenzar y terminar los partidos con el mismo nivel. Con cinco meses de trabajo al frente del conjunto merengue, considera que esa evolución forma parte de un proceso.

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