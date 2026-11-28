Mourinho fulmina al árbitro tras derrota del Real Madrid: "A ver si el próximo año expulsa a Courtois"
El Real Madrid no tuvo su mejor presentación este fin de semana. Los merengues cayeron ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu por marcador de 2-1 y, como era de esperarse, la reacción de José Mourinho es para recordar. El entrenador portugués explotó contra el árbitro César Soto Grado y, aunque no lo responsabilizó por el resultado obtenido ante los Babazorros, sí ironizó sobre su actuación.
El árbitro pitó penalti tras una falta sobre Jude Bellingham en los minutos finales. Después de revisar la jugada en el VAR, echó atrás la marcación y le mostró una segunda amarilla al inglés por simular, según su apreciación.
Al ser cuestionado sobre esta jugada, Mourinho señaló que en una primera instancia le pareció "dudoso", pero que le cree a su futbolista. "Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti", agregó 'The Special One'.
Después de dar su opinión sobre una de las jugadas más polémicas del partido, y que pudo cambiar el resultado final, el entrenador del Real Madrid cargó contra Soto Grado sin escatimar en su ironía.
Mourinho recordó que el árbitro ha expulsado a algunas de las máximas figuras merengues y cuestionó si Thibaut Courtois será la próxima "víctima" del silbante.
Este árbitro hace dos temporadas expulsó a Mbappé y a Vinicius... a Bellingham ahora… A ver si la próxima temporada le toca a CourtoisJosé Mourinho
Mourinho: "No perdimos ante el Alavés por el árbitro"
El estratega portugués afirmó que Soto Grado al que "le gusta demostrar su poder" y "demostrar que es un fenómeno", pero también fue autocrítico y señaló que su equipo no perdió ante el Alavés por culpa del arbitraje.
No estoy contento con el trabajo del árbitro, hemos perdido por nosotros, por mí, que soy el jefeJosé Mourinho
Tras la derrota ante el Deportivo Alavés, el Real Madrid marcha en tercer lugar de la tabla general de LaLiga con 33 puntos, uno menos que el Atlético de Madrid y tres menos que el Barcelona, el cual jugará este domingo ante el Deportivo La Coruña.
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.