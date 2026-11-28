El Real Madrid no tuvo su mejor presentación este fin de semana. Los merengues cayeron ante el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu por marcador de 2-1 y, como era de esperarse, la reacción de José Mourinho es para recordar. El entrenador portugués explotó contra el árbitro César Soto Grado y, aunque no lo responsabilizó por el resultado obtenido ante los Babazorros, sí ironizó sobre su actuación.

El árbitro pitó penalti tras una falta sobre Jude Bellingham en los minutos finales. Después de revisar la jugada en el VAR, echó atrás la marcación y le mostró una segunda amarilla al inglés por simular, según su apreciación.

Al ser cuestionado sobre esta jugada, Mourinho señaló que en una primera instancia le pareció "dudoso", pero que le cree a su futbolista. "Cuando el jugador dice que es penalti, yo tengo que pensar que es penalti", agregó 'The Special One'.

Mourinho no se guardó nada sobre el arbitraje en el Real Madrid vs Alavés | Europa Press Sports/GettyImages

Después de dar su opinión sobre una de las jugadas más polémicas del partido, y que pudo cambiar el resultado final, el entrenador del Real Madrid cargó contra Soto Grado sin escatimar en su ironía.

Mourinho recordó que el árbitro ha expulsado a algunas de las máximas figuras merengues y cuestionó si Thibaut Courtois será la próxima "víctima" del silbante.

Este árbitro hace dos temporadas expulsó a Mbappé y a Vinicius... a Bellingham ahora… A ver si la próxima temporada le toca a Courtois José Mourinho

Mourinho: "No perdimos ante el Alavés por el árbitro"

El estratega portugués afirmó que Soto Grado al que "le gusta demostrar su poder" y "demostrar que es un fenómeno", pero también fue autocrítico y señaló que su equipo no perdió ante el Alavés por culpa del arbitraje.

No estoy contento con el trabajo del árbitro, hemos perdido por nosotros, por mí, que soy el jefe José Mourinho

👔 ¡Mourinho iguala a Leo Beenhakker como el quinto entrenador con más partidos en el Real Madrid! pic.twitter.com/7Ta0ogSl11 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 28, 2026

Tras la derrota ante el Deportivo Alavés, el Real Madrid marcha en tercer lugar de la tabla general de LaLiga con 33 puntos, uno menos que el Atlético de Madrid y tres menos que el Barcelona, el cual jugará este domingo ante el Deportivo La Coruña.