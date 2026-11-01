Mourinho exige más goles tras la victoria sobre el Racing de Santander: "Deberíamos marcar más"

El Real Madrid derrotó al Racing de Santander por marcador de 3-0 en El Sardinero. El cuadro merengue se impuso con goles de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomande en la jornada 11 de LaLiga. A pesar del triunfo, José Mourinho no tiró las campanas al vuelo y señaló ante la prensa que su escuadra todavía tiene margen de mejora.

El equipo está creciendo, juega bien. En mi opinión, debería marcar más goles con las ocasiones que tenemos, pero mejoramos José Mourinho

Asimismo, The Special One afirmó que el resultado le viene bien previo a una "semana ultracomplicada" en la que se medirán al AEK Atenas en Champions League y visitarán al Valencia en Mestalla.

José Mourinho habló tras la victoria ante el Racing de Santander | Quality Sport Images/GettyImages

Sobre el nivel en el que se encuentra su escuadra, Mourinho indicó que todavía no se encuentra al máximo de su potencial, pero que el equipo se encuentra en crecimiento y cada vez es mejor el entendimiento entre jugadores y técnico.

Al 100% (de nuestro potencial) aún no estamos, pero sí creciendo. Menos de cuatro meses (de trabajo) es poco, pero vamos progresivamente (...) Entienden las cosas que para mí no son negociables. Existe una buena empatía humana, digamos. Una buena empatía jugadores-entrenador. Estamos bien Mourinho

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Mourinho habla sobre el arbitraje en el Real Madrid vs Racing de Santander

Al final del encuentro, José Alberto, entrenador del Racing, explotó contra el arbitraje por el penal que se marcó sobre Kylian Mbappé y el penalti que había cometido Aurélien Tchouaméni y se terminó anulando. "Tenemos una herramienta superpotente y no la sabemos o no la queremos utilizar. Eso es lo que me molesta", expresó el técnico del equipo de Santander.

'Mou' no se enganchó y calificó el trabajo del árbitro central José Luis Munuera como "técnicamente muy bien".

Mourinho habla sobre el arbitraje en el Real Madrid vs Racing de Santander | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El técnico del Real Madrid elogió a la afición del Racing de Santander y señaló que tiene "mucho carácter", que "protestan todo" y que genera un "clima muy difícil para el rival".

Sobre las supuestas polémicas arbitrales a favor del Real Madrid, Mourinho aseguró que hay "mucha gente que no sabe las reglas".