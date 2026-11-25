El Real Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada 2026/27 bajo la dirección de José Mourinho.

La goleada por 5-1 ante el PSV Eindhoven, en la quinta jornada de la UEFA Champions League le permitió al conjunto blanco alcanzar las diez victorias consecutivas en todas las competencias e igualar una marca que Carlo Ancelotti había conseguido durante su segunda etapa en el Santiago Bernabéu.

⚡️⚪️ ¡MOU IGUALA la RACHA de ANCELOTTI de 10 TRIUNFOS seguidos de 2022! pic.twitter.com/Y5DQTgG0Mh — Diario AS (@diarioas) November 24, 2026

Diez triunfos consecutivos para el equipo de Mourinho

El conjunto merengue no conoce la derrota desde el pasado 20 de septiembre, cuando cayó por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi disputado en el Metropolitano. Desde entonces, consiguió encadenar una serie de resultados positivos que le permitieron recuperar protagonismo tanto en el campeonato español como en Europa.

La regularidad también se refleja en sus números ofensivos y defensivos. El equipo logró sostener una dinámica ganadora en diferentes escenarios y frente a rivales de distintas competencias, una muestra del momento que atraviesa bajo las órdenes del técnico portugués.

En la Champions League, además, consiguió un pleno de cinco victorias en sus primeros compromisos, un resultado que lo deja muy bien posicionado en la clasificación y con los octavos de final prácticamente asegurados.

En LaLiga, mientras tanto, mantiene una pelea cerrada con el FC Barcelona por el liderato. Después de 13 jornadas disputadas, el conjunto azulgrana encabeza la clasificación con 36 puntos, mientras que el equipo de Mourinho ocupa el segundo puesto con 33 unidades.

La marca que había conseguido Ancelotti

El registro de Mourinho tiene un antecedente importante en la historia reciente del Real Madrid. Ancelotti había conseguido encadenar diez triunfos consecutivos al frente del equipo durante 2022.

El italiano construyó aquella racha en un período de gran rendimiento colectivo, con el que consiguió mantener al Madrid como protagonista en las distintas competiciones. Su trabajo también quedó marcado por la conquista de la Champions League 2021/22 y LaLiga, dos títulos que consolidaron una de las etapas más exitosas de su segunda etapa en el club.

Mourinho busca extender su racha ganadora y superar el registro de Ancelotti | Diego Souto/GettyImages

Ahora, Mourinho consiguió alcanzar ese mismo registro y se suma a una lista de entrenadores capaces de sostener una dinámica ganadora durante diez encuentros consecutivos. La marca también representa un impulso anímico para un plantel que busca consolidar sus aspiraciones en la temporada.

Alavés, el próximo desafío para superar el registro

El siguiente compromiso del Real Madrid será frente al Alavés, este sábado, en el Santiago Bernabéu. El encuentro tendrá un atractivo especial para Mourinho, ya que una nueva victoria le permitiría alcanzar los once triunfos consecutivos y superar la marca que había establecido Ancelotti.

Más allá de la posibilidad de establecer un nuevo registro, el partido será importante para sostener la pelea por el liderato de LaLiga y prolongar el buen momento antes de afrontar los próximos desafíos del calendario.

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