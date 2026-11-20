José Mourinho compareció ante los medios en Valdebebas antes del partido que el Real Madrid disputará este sábado frente al Celta de Vigo, por la jornada 13 de LaLiga 2026/27.

El técnico portugués abordó diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad del equipo, aunque también mostró su malestar por algunas de las preguntas recibidas, especialmente aquellas centradas en Vinícius Jr. y su posible titularidad.

El entrenador destacó la importancia del compromiso ante el conjunto gallego, al que consideró un rival más competitivo de lo que reflejaría su posición en la clasificación. Además, recordó que el Celta ya consiguió vencer al Madrid durante la temporada pasada y que su participación en competencias europeas podría haber condicionado sus resultados en el campeonato doméstico.

Mourinho espera la mejor versión de Vinicius

Una de las principales novedades para el encuentro será el regreso de Vinícius Jr., quien ya cumplió los cuatro partidos de suspensión. Consultado sobre cómo encontró al brasileño y qué espera de él en esta nueva etapa de la temporada, Mourinho evitó profundizar en sus declaraciones anteriores y puso el foco en los desafíos que tendrá el equipo.

"Está claro que queremos un buen Vinícius y es lo que esperamos", expresó el portugués, que anticipó un calendario exigente con tres competiciones en disputa y la posterior llegada de la Supercopa.

🗣️ MOURINHO, SOBRE VINI: "NADIE TIENE QUE JUGAR POR DECRETO"



🇧🇷 "Es algo extraño porque hace un par de semanas Vini era el problema gigante y después de marcar con Brasil hablamos de si juega o no, si tiene que jugar, creo que es demasiado"



⚪️ El Madrid tiene que tener una… pic.twitter.com/hRt588KOHu — Post United (@postunited) November 20, 2026

Sin embargo, también cuestionó la insistencia sobre si el extremo debe ser titular o comenzar desde el banco. Mourinho recordó que ningún futbolista tiene privilegios dentro de su plantel y que las decisiones dependerán del trabajo y el rendimiento de cada jugador. "No quiero once jugadores buenos, quiero muchos", sentenció, dejando clara su intención de contar con un grupo amplio y competitivo.

El estado físico y la exigencia del calendario

Otro de los temas abordados fue la evolución física del equipo y la disminución de las lesiones. El entrenador atribuyó esa situación a diferentes factores, entre ellos el compromiso de los futbolistas con los entrenamientos, la recuperación y las herramientas de trabajo disponibles.

Mourinho también reconoció que el calendario representa una dificultad, especialmente por la acumulación de encuentros en pocos días y destacó la importancia de administrar los minutos y contar con alternativas en todas las posiciones.

En ese contexto, el regreso de Vinicius llega en un momento de mucha actividad para el conjunto merengue después del parón internacional: el Madrid tendrá nueve compromisos antes de finalizar 2026, con partidos correspondientes a LaLiga, la UEFA Champions League y la Copa del Rey.

Actualmente, el conjunto blanco ocupa la segunda posición del campeonato español, con 30 puntos, tres menos que el FC Barcelona, líder con 33 unidades. En la competencia europea, en cambio, atraviesa un presente ideal: suma cuatro victorias en cuatro presentaciones y comparte la cima de la fase liga con el PSG, ambos con 12 puntos.

El Real Madrid afrontará un exigente calendario entre LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey | Eurasia Sport Images/GettyImages

Después del Celta, recibirá al PSV Eindhoven el martes 24 de noviembre, por la quinta jornada de la Champions, y al Deportivo Alavés el sábado 28, nuevamente por la liga doméstica. Posteriormente, tendrá tres compromisos consecutivos como visitante: la Real Sociedad el 2 de diciembre, el Athletic Club el 6 y el Arsenal el 9, este último por la sexta fecha del torneo continental.

El calendario continuará con Osasuna en el Santiago Bernabéu, los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y la visita al Deportivo para cerrar el año. Una seguidilla que obligará a Mourinho a gestionar los minutos y aprovechar las alternativas de su plantilla.

El mensaje de Mourinho sobre Endrick

Por último, el técnico fue consultado sobre una posible salida de Endrick. Aunque no confirmó ningún movimiento, dejó entrever que el delantero brasileño es importante dentro de sus planes y que su continuidad tendría valor para el proyecto deportivo.

"Endrick está muy bien aquí. Para mí, el Real Madrid es más importante que él. Lo quiero mucho, es fantástico, pero el Real Madrid lo necesita", explicó Mourinho.

Sus palabras podrían interpretarse como un respaldo a la permanencia del atacante, cuyo futuro generó especulaciones en las últimas semanas. El entrenador también aseguró que sus superiores conocen la importancia que tiene el brasileño para él, aunque evitó ofrecer detalles sobre posibles negociaciones.

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