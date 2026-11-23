José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de este martes entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El técnico portugués analizó el presente de su equipo, se refirió al rendimiento de algunas de sus principales figuras y anticipó un encuentro exigente en el Santiago Bernabéu. La conferencia también estuvo marcada por las novedades médicas que dejó el último entrenamiento en Valdebebas.

Mourinho advierte sobre la dificultad del PSV

El entrenador evitó confiarse por la situación del conjunto neerlandés en la competencia y destacó sus principales virtudes. Consideró que el PSV tendría más argumentos futbolísticos de los que reflejaría su puntuación: "Es un buen equipo, uno que vale más que los puntos que tiene. Vienen aquí a por los puntos, no vienen a pensar que vienen a perder", aseguró.

El Real Madrid llegará con 12 puntos de 12 posibles, por lo que buscará una nueva victoria que le permita mantenerse entre los primeros puestos y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final.

Sin embargo, Mourinho reconoció que el poco tiempo de recuperación entre partidos podría llevarlo a realizar modificaciones en el once: "Como siempre hago, un par de piernas frescas con energía cuando hay poco tiempo entre partidos".

Endrick, una nueva baja para el Real Madrid

En esa línea, el último entrenamiento merengue dejó novedades negativas para el entrenador. Endrick y Denzel Dumfries no participaron de los trabajos junto al resto del plantel, mientras que Raúl Asencio y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

En el caso del brasileño, el Real Madrid confirmó una lesión muscular en el abductor de la pierna izquierda, después de las pruebas realizadas por los servicios médicos. A través de un comunicado oficial, informó que el futbolista quedará pendiente de evolución, por lo que no estaría disponible para el compromiso europeo.

El respaldo a Vinícius y la confianza en su potencial

Durante la conferencia de prensa, otro de los temas centrales fue el presente de Vinícius Jr. El entrenador manifestó su confianza en que el brasileño pueda recuperar su máximo potencial y recordó que todavía es joven, pese a la experiencia acumulada desde su llegada al fútbol europeo.

El técnico luso consideró que la expulsión sufrida ante el Villarreal habría interrumpido un momento positivo para el delantero. "Quizás se ha interrumpido un momento de crecimiento, de confianza, condición y quizás se ha interrumpido con esa expulsión", señaló.

Además, recordó su participación determinante en aquel encuentro, en el que consiguió marcar y generar peligro antes de recibir la sanción. Asimismo, también destacó su empatía con los compañeros y aseguró que esas características personales representan una base importante para su desarrollo.

Mourinho confía en la recuperación de Vinícius | NurPhoto/GettyImages

Para el técnico, Vinícius cuenta con las condiciones necesarias para volver a mostrar su mejor versión: "Yo creo que volverá a su potencial máximo. Es joven", expresó.

Por otra parte, Mourinho también despejó las dudas sobre el lugar que ocupará el delantero en el equipo para el próximo compromiso europeo. Después de dejarlo en el banco ante el Celta de Vigo, el técnico confirmó su titularidad frente al PSV durante la conferencia de prensa posterior a ese encuentro, el pasado sábado.

"Para que no tengáis tanto que hablar ahora, voy a ser un chico malo y acabo ya con la historia: Vinícius, titular el martes", avanzó con ironía.

Mourinho evitó hablar sobre Nico Paz

En el tramo final de la conferencia, Mourinho también fue consultado por Nico Paz y recibió una pregunta directa sobre si le gusta el futbolista argentino.

De acuerdo con Melchor Ruiz, periodista de Deportes COPE, el Madrid mantendría su intención de recuperar al mediocampista en el próximo mercado de verano, después de postergar la operación el pasado año.

Sin embargo, el entrenador portugués eligió no entrar en valoraciones sobre sus condiciones y respondió de manera breve: "No es mi jugador".

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