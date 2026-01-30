NBA en vivo online: Dónde ver Detroit Pistons vs. Golden State Warriors en TV y streaming

Los Golden State Warriors necesitan hilvanar una cadena importante de triunfos para acercarse a los puestos de acceso directo a los Playoffs de la NBA. Por ende, el elenco de la bahía californiana estará casi obligado a vencer nada menos que al mejor equipo de la Conferencia Este, Detroit Pistons.

Eso sí, la escuadra que entrena Steve Kerr gozará de dos ventajas, sobre el papel, para este desafío contra su par del estado de Michigan: además de jugar en casa, el Chase Center, los Dubs recibirán a un rival que viene de accionar el jueves en Phoenix, siendo apaleados por los Suns, por lo que quizás se encuentre algo mermado en lo físico.

Mientras el combinado de San Francisco marcha octavo en el Oeste, a 2.5 juegos del sexto lugar, con seis victorias en los recientes 10 desafíos, los de la Ciudad de Motor han visto reducir su ventaja en la cima del Este, ya que ahora le sacan "sólo" 5.5 desafíos a los encendidos New York Knicks.

De cualquier manera, la tropa que comanda en la pizarra táctica J.B. Bickerstaff, y Cade Cunningham en la duela, tratará de dejarlo todo en la bahía para intentar terminar con foja positiva esta mini gira de tres compromisos en la Costa Oeste.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Detroit Pistons vs. Golden State Warriors?

Ciudad: San Francisco, California, Estados Unidos.

Fecha: Viernes 30 de enero.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 9:00 p.m. (México DF), 4:00 a.m. del 31 de enero (España).

Estadio: Chase Center.

¿Cómo se podrá ver el Pistons vs. Warriors en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN Fubo TV y NBA League Pass México ESPN Disney+ España DAZN DAZN App

Los resultados de los últimos 5 partidos de Pistons y Warriors

Pistons Warriors L | Pistons 96 - 114 Suns W | Warriors 140 - Jazz 124 W | Pistons 109 - 107 Nuggets L | Warriors 83 - Timberwolves 108 W | Kings 116 - 139 Pistons W | Warriors 111 - 85 Timberwolves L | Rockets 111 - 104 Pistons L | 115 - 123 Mavericks W | Pistons 112 - 104 Pelicans L | Raptors 145 - 127 Warriors

Últimas noticias de Detroit Pistons



El periodista Brett Siegel reveló que los Pistons son uno de los equipos candidatos a obtener antes de la fecha límite de cambios, el 5 de febrero, al alero de los New Orleans Pelicans, Herb Jones.

Últimas noticias de Golden State Warriors

De acuerdo a diversas fuentes, los Dubs son fuertes contendientes a obtener en un traspaso al astro griego, Giannis Antetokoumpo, a quien los Milwaukee Bucks han colocado en el mercado.

Por otro lado, Yahoo Sports informó que la lesión del veterano alero Jimmy Butler, quien estará fuera lo que resta del año, ha hecho que, salvo que llegue Giannis, el congoleño Jonathan Kuminga difícilmente sea traspasado por los Warriors.

Probables quintetos abridores

Detroit Pistons: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris y Jalen Duran.

Golden State Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Draymond Green y Al Horford.

Reporte de lesionados de Pistons y Warriors

Pistons: Tolu Smith duda (pierna) y Caris LeVert duda (enfermedad).

Warriors: Gui Santos duda, (pantorrilla), Jonathan Kuminga fuera (rodilla), Seth Curry (espalda) y Jimmy Butler fuera (rodilla).

Pronóstico SI ES

Encuentro de pronóstico reservado ya que Detroit es ahora mismo un mejor equipo que Golden State, que a su vez no tiene cómo sustituir en su nómina actual la baja de Jimmy Butler. No obstante. los Pistons vienen de jugar el jueves y visitarán el siempre difícil Chase Center, así que los Warriors poseen leve ventaja.

Resultado: victoria de Warriors.

Más sobre NBA