10 estrellas de la NBA que pueden ser cambiadas antes de la fecha límite de 2026

La fecha límite de cambios de la NBA, el 5 de febrero, siempre marca un punto de inflexión en la temporada.

Es que las franquicias contendientes buscan la pieza que los acerque al anillo, mientras que las escuadras sin rumbo claro apuestan por el futuro. Pues en esta 2025/26, el mercado promete ser especialmente explosivo antes del "deadline", con nombres elitistas que, por primera vez en años, parecen realmente disponibles.

Por consiguiente, se mencionará a 10 luminarias de la National Basketball Association que suenan en pro de ser enviadas a otras organizaciones a más tardar durante los primeros días del segundo mes del año natural.

10. LeBron James | Los Angeles Lakers

Nadie garantiza que King James se retire con los Lakers | Adam Pantozzi/GettyImages

Cuesta imaginarlo, pero no es imposible. El Rey podría no terminar la temporada, y su carrera, en el centro Los Angeles. En lo que probablemente sea su último año en activo, los Lakers meditan priorizar el futuro y mandar al mayor anotador en la historia de la NBA a un contendor al anillo, a fin de conseguir talento joven.



De ese modo, New York Knicks y Golden State Warriors suenan como destinos lógicos, aunque el final romántico para King James sigue siendo Cleveland.

9. LaMelo Ball | Charlotte Hornets

LaMelo Ball es el jugador franquicia de los Charlotte Hornets | Zach Beeker/GettyImages

El dilema de Charlotte es claro: talento generacional versus enorme antecedentes de lesiones. LaMelo es la cara de la organización, pero su disponibilidad constante preocupa.



Si los Hornets reciben una oferta con múltiples primeras rondas y jóvenes prometedores, activarán el botón de reinicio, a sabiendas de que los Clippers y Minnesota Timberwolves ya observan atentos. Decisión durísima, pero comprensible.

8. Jimmy Butler | Golden State Warriors

Jimmy Butler no ha brillado del todo con los Dubs | Adam Pantozzi/GettyImages

A sus 36 años, Jimmy Butler continúa ejemplificando la competitividad extrema; sin embargo, los rumores sobre su descontento y deseo de un último gran contrato no desaparecen, así que en la bahía californiana lucen abiertos a escuchar ofertas, en especial porque los Dubs no dan la sensación de terminar de carburar.



Cualquier equipo con aspiraciones al anillo querría al seis veces All Star, desde Houston Rockets hasta Denver Nuggets.

7. Zach LaVine | Sacramento Kings

Los Kings intentarán salir de Zach LaVine | Rocky Widner/GettyImages

La decepcionante campaña de los Kings (penúltimos del Oeste) vuelve a poner al invitado a dos Juegos de Estrellas en el eje de las especulaciones por segundo torneo corrido, tras ser enviado a la capital californiana procedente de Chicago en 2025.



El encaje del escolta en Sacramento no ha sido el esperado y su opción de jugador por 49 millones en verano añade presión, por lo que todo apunta a que podría regresar al Este, con Toronto Raptors o Cavaliers entre las opciones interesantes.

6. Lauri Markkanen | Utah Jazz

El finlandés es la gran pieza ofensiva del Jazz | Anadolu/GettyImages

The Finisher se encuentra en el mejor ejercicio de su carrera, pero eso no lo vuelve intocable. Al contrario, su pacto salarial, al que le restan 175 millones de dólares hasta el 2029, es ahora uno de los activos más valiosos del mercado. En resumen, el Jazz no compite por ingresar a los playoffs y el nórdico caería como anillo al dedo en cualquier aspirante al anillo que necesite tiro exterior, tamaño y versatilidad.



Pese a que suenan Hornets y Portland Trail Blazers, Markkanen sería atractivo para Suns y Raptors.

5. Ja Morant | Memphis Grizzlies

Memphis parece que ya no confía en Ja Morant | Justin Ford/GettyImages

El talento del jerárquico y a la vez polémico armador nunca ha estado en duda, lo que sí se cuestiona es si Memphis ha llegado al límite con dicho jugador franquicia. Tras varias zafras sin dar el salto definitivo en playoffs, un cambio de aires beneficiaría a ambas partes.



Los Grizzlies piensan en buscar un perfil estable y menos volátil, mientras que entidades del calibre de Boston Celtics y Timberwolves tendrían en Morant una carta explosiva para competir ya, al margen del alto riesgo que significa.

4. Anthony Davis | Dallas Mavericks

AD quiere salir de los Mavs | Tim Heitman/GettyImages

Hace apenas un año fue parte del traspaso que sacudió la NBA y llevó a Luka Doncic a los Lakers. Hoy, AD vuelve a estar en rumores, en parte debido a sus constantes problemas físicos y el deseo de los Mavs por desarrollar a sus piezas jóvenes.



ESPN acotó que Atlanta Hawks y Golden State aparecen en plan de destinos potenciales para La Ceja, debido a que ambas franquicias lucen necesitadas de presencia interior dominante en los dos costados.

3. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

Los Clippers esperan cambiar a Kawhi Leonard | Luiza Moraes/GettyImages

El experimento de los Clippers se ha agotado. La Garra sigue siendo un elemento determinante cuando está sano, pero ese “cuando” pesa demasiado. Con un acuerdo laboral que se extiende hasta 2027 y cerca de 80 millones aún por pagar, el club que hace vida en el moderno Intuit Dome de Inglewood, de nefasta contienda actual, tratará de colocar al histórico alero en otro lugar.



Por tal motivo, Bleacher Report cree que Suns y Knicks apostarían por el talento de Kawhi en postemporada, asumiendo el riesgo de entregar buenos basquetbolistas en la operación.

2. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo sería la gran pieza de este mercado a mitad de campaña | Lachlan Cunningham/GettyImages

Si The Greek Freak entra en el mercado, todo el ecosistema NBA temblaría, dado que se trataría del premio mayor: doble MVP de la regular, campeón y Más Valioso de las Finales, y, aún en plenitud física. No obstante, la realidad es incómoda para Milwaukee, que no quiere salir de su mejor jugador de siempre, aunque sabe que éste solicitó traspaso menos de dos meses atrás.



Con contrato garantizado hasta 2028, Giannis es pretendido por Warriors, Knicks y Miami Heat, así que los Bucks manejarán diversas propuestas para conseguir bastantes activos de futuro.

1. Trae Young | Atlanta Hawks

Los Hawks esperan cambiar a Trae Young | Todd Kirkland/GettyImages

Durante años, Ice Trae ha sido el centro del proyecto en Atlanta; sin embargo, la irrupción de Dyson Daniels y la evolución de Jalen Johnson empujan a los de Georgia a tomar la decisión de intentar canjear al seleccionado a cuatro All Star.



Entretanto, los Hawks no tienen esperanzas de trascender en la 2025/2026, por lo que reconstruirse alrededor de Daniels y Johnson, adquiriendo picks altos del draft, lleva al optimismo. Por otro lado, ESPN reportó que los Brooklyn Nets desean un crack mediático, y principalmente que funja de base.

Más noticias sobre NBA