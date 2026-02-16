Los 10 mejores centros en la historia de la NBA

Hablar de los mejores pívots en la historia de la NBA es recorrer la evolución misma de esta competición. Desde la era del dominio físico absoluto hasta el baloncesto moderno de lectura y creatividad ofensiva, la posición de 5 ha redefinido la forma de ganar campeonatos.

De esa forma, el debate sobre el mejor centro de la historia nunca tendrá una respuesta única, ya que cada época exigió cualidades distintas. Lo que sí es indiscutible es que han habido al menos diez nombres que definieron generaciones y transformaron la posición de mayor tradición del juego en una de las más influyentes de siempre en cualquier disciplina.

En consecuencia, se realizará un ranking con el top 10 de pívots a modo vitalicio en la National Basketball Association. Un listado que no pretende ser definitivo, pero sí una reflexión basada en impacto individual, dominio estadístico, influencia histórica y éxito colectivo.

10. Artis Gilmore

Una figura clave entre los años setenta y ochenta, tanto en la vieja ABA como en la NBA y en representación de Kentucky Colonels, Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Boston Celtics. Gilmore destacó por su eficiencia ofensiva durante 17 ejercicios (18.8 puntos de media con 58.2% de campo), igual que en el rebote (12.3) y en la presencia defensiva (2.4 tapones), acumulando 11 All-Star y manteniéndose como una referencia constante dentro de la liga.

9. David Robinson

David Robinson fue MVP de la NBA | RVR Photos-Imagn Images

El Almirante fue uno de los atletas más impresionantes que ha ocupado el poste bajo. Capaz de anotar, defender y correr la duela, el one club man de los Spurs combinó elegancia y potencia. Su preponderancia protegiendo el aro (un premio de Mejor Defensa de la Temporada y ocho All-Defensive) y su versatilidad (21.1 unidades, 10.6 tableros y 3.0 tapas en 14 cursos) lo convierten en uno de los centros integrales de los años noventa, acompañado de un MVP, una corona de anotación, una de bloqueo, 10 invitaciones al Juego de Estrellas, 10 All-NBA y dos anillos de campeón.

8. Moses Malone

El ejemplo perfecto de esfuerzo y consistencia. Quien defendiera a Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks y Milwaukee Bucks, entre otras divisas, hizo del rebote ofensivo un arte y resultó el motor del campeonato de los 76ers en 1983. Sus tres MVP reflejan un dominio muchas veces infravalorado en la narrativa histórica. Aunado a sus 20.3 en anotación y 12.3 rebotes, el dueño de 13 selecciones al clásico de mitad de campaña logró seis lideratos de rebotes y ocho inclusiones en el Equipo de la Temporada.

7. George Mikan

La primera gran superestrella de la liga. De hecho, en una época de menor anotación, Mikan dominó hasta el punto de provocar cambios reglamentarios, gracias a sus 23.1 unidades de promedio (cuatro títulos de este rubro), sumando 13.4 tableros. Por si fuera poco, sus cinco títulos con los Minneapolis Lakers, antes de que la hoy popular franquicia se mudara a Los Angeles, establecieron el molde del pívot dominante que marcaría las décadas posteriores.

6. Nikola Jokic

Nikola Jokic ha sido el mejor jugador de la NBA en el último lustro | Isaiah J. Downing-Imagn Images

El Joker es el centro que cambió la definición actual del puesto. Su visión de juego y capacidad como generador ofensivo lo erigen en un caso único. Con tres galardones de Más Valioso y dos segundos lugares en el lustro reciente, agregando un Trofeo Larry O'Brien, con MVP de Finales incluido, el serbio de 30 años de edad ya es considerado por muchos expertos el 5 de mayor talento en ataque de todos los tiempos. Es probable que al término de su carrera, el astro de los Denver Nuggets, actual dueño de siete All-Star e igual cantidad de All-NBA, escale lugares en este listado.

5. Hakeem Olajuwon

Técnicamente hablando, el más refinado de siempre. En efecto, su juego de pies, conocido como el Dream Shake, sigue siendo estudiado por interiores actuales. Asimismo, el GOAT de los Rockets, al margen de actuar un curso en Toronto Raptos, es el líder histórico en bloqueos (3.830) y uno de los pocos 5 capaces de dominar ambos lados de la duela al máximo nivel durante años. No en vano registró 21.8 en anotación con 11.1 rebotes, 3.1 tapones y 51.2% de campo, agregando 12 clásicos de luminarias, otros 12 selecciones a alguno de los Mejores Equipos, nueve All-Defensive, tres coronas de bloqueos, dos de tableros, dos galardones de Mejor Defensa, un MVP de regular y dos de Finales de liga. Un verdadero "Sueño Nigeriano".

4. Shaquille O'Neal

Shaquille O'Neal ganó tres MVP de Finales de NBA | RVR Photos-Imagn Images

Que haya exhibido su dictadura en Orlando Magic, Lakers, Miami Heat y Phoenix Suns, dejando algún destello en Cleveland Cavaliers y Celtics resulta anecdótico. Shaq es considerado la gran fuerza dominante de la era moderna. El dueño de 15 apariciones en el Juego de Estrellas obligó a los rivales a replantear sistemas defensivos enteros.



Su combinación de tamaño, potencia y agilidad lo transformaron en un fenómeno imparable desde mediados de los 90's e inicios del 2000, totalizando cuatro anillos, incluyendo tres como Más Valioso de las Finales con los de Hollywood, aunado a 14 All-NBA, un Rookie of The Year, un MVP de regular y tres All-Defensive. O'Neal terminó cosechando 23.7 puntos de media con 10.9 rebotes, 2.3 tapas y 58.2% en lanzamientos de cancha.

3. Bill Russell

Si ganar es el principal argumento, el Señor de los Anillos es el número uno, pues 11 campeonatos en trece temporadas, siempre para los Celtics, representan una hegemonía irrepetible. Su influencia defensiva y liderazgo colectivo hicieron de los verdes una auténtica dinastía. No fue el máximo anotador (15.1 de average), pero sí el basquetbolista que mejor entendió cómo triunfar. De igual forma, Russ concretó 12 elecciones al All-Star Game, 11 All-NBA, cinco Más Valioso y cuatro lideratos de rebotes, al tiempo de finalizar segundo en las clasificaciones vitalicias en tableros globales (22.620) y de media (22.5).

2. Wilt Chamberlain

El nombre que siempre aparece cuando se habla de récords imposibles. Promedios de 30 unidades (30.07, segundo mayor tras Michael Jordan) y casi 23 rebotes (22.9, máximo de la historia), además de la plusmarca total de 23.924 tableros y su mítico partido de 100 puntos, lo convierten en un mito estadístico irrepetible. El dominio físico del Big Dipper redefinió los límites de lo que un interno podía hacer en la pintura, mientras que sus 13 All-Star, 10 All-NBA, dos All-Defensive, siete títulos de anotación, cuatro MVP de regular y el de las Finales de 1972, guiando a los 76ers al anillo, reflejan registros al alcance de pocos.

1. Kareem Abdul-Jabbar

El pívot más completo que ha visto la duela y para muchos, el único elemento que podría sentarse en la mesa del GOAT de la NBA con Jordan y LeBron James.



Su legendario skyhook fue prácticamente indefendible durante dos décadas, a la vez que sus números entre Bucks y Lakers hablan por sí mismos: 38.387 puntos (segundo en el ranking vitalicio tras King James), seis MVP (número uno) y seis anillos, con dos premios en Finales, son sólo una muestra de su legado. Kareem combinó longevidad, técnica y consistencia como ningún otro centro, siendo decisivo en dos épocas distintas de este deporte, a lo que vale sumar 19 clásicos de mitad de temporada, 15 selecciones a los Mejores Equipos, 11 inclusiones en la Escuadra Defensiva y 24.6 unidades con 11.2 rebotes y 55.9% de campo en 20 años de trayectoria. La guinda al pastel: protagonizó el Showtime de los 80's en Hollywood junto a Magic Johnson.

