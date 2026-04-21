3 entrenadores que podrían firmar los Warriors si Steve Kerr no regresa la próxima temporada

La eliminación de los Golden State Warriors en el finalizado Play-In de la NBA, a manos de Phoenix Suns, dejó algo más que frustración deportiva. Es que una escena cargada de simbolismo se dio cuando Steve Kerr recurrió a un largo abrazo con Stephen Curry y Draymond Green, dos de los grandes pilares de la dinastía y los únicos que aún conviven en el roster de los cuatro anillos de campeón entre 2015 y 2022.

No fue un gesto cualquiera. Fue, quizás, la imagen de un ciclo que podría estar llegando a su fin, por lo que la gerencia de los Dubs debe manejar alternativas a la hora de suplir la eventual marcha de su mítico entrenador en jefe.

De hecho, la periodista Ramona Shelburne reveló que la directiva de la franquicia de San Francisco ya está preparando una reestructuración total en caso de que Kerr de un paso al costado. No se trataría sólo de cambiar de estratega, sino de redefinir el proyecto deportivo desde sus cimientos.

Golden State está ante una encrucijada: continuar honrando el legado de su exitoso coach o atreverse a reinventarse. Semejante decisión será, sin duda, un primer gran paso, lo que lleva a Sports Illustrated a elaborar una lista con posibles inquilinos del banquillo en el Chase Center para la 2026/2027.

3. Sam Cassell | Asistente de Boston Celtics

Cassell es el perfil que más se asemeja al propio Kerr en términos de recorrido: ex piloto y campeón de NBA, previo a ser un asistente respetado. Actualmente en los Celtics, donde ganó el campeonato en 2024 como parte del staff de Joe Mazzulla, ha construido una reputación sólida desarrollando talento. Su trabajo puliendo a bases y escoltas como Chris Paul o Bradley Beal lo convierte en un candidato ideal para alargar la carrera, a un alto nivel, de Curry.

2. Mike Budenholzer | Sin equipo

Aquí aparece una apuesta de mayor peso. Budenholzer, entrenador en jefe que logró el anillo en 2021 con los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo representa jerarquía y experiencia. Es cierto que su paso reciente por los Suns (2024/2025) no terminó de buena manera; sin embargo, su historial de temporadas ganadoras es difícil de ignorar. Además, su nombre conecta con otro rumor: el posible interés de Golden State en el propio Giannis, así que la hipotética llegada del coach de 56 años ayudaría a armar el rompecabezas en la bahía.

1. Luke Walton | Asistente de Detroit Pistons

Según el periodista Joey Akeley, Walton es considerado la primera opción de la gerencia de Warriors; de hecho, no es un desconocido en la casa, ya que formó parte del cuerpo técnico de Kerr al inicio de la era dorada (2014-1016) y tuvo un breve paso como DT interino. De igual modo, aunque su experiencia en rol de estratega máximo de Los Angeles Lakers y Sacramento Kings no fue especialmente exitosa, le dejó aprendizaje en mercados exigentes, al tiempo de ser, a día de hoy, asistente de J.B. Bickerstaff en unos revitalizados Detroit Pistons, sembrados número 1 del Este en los playoffs.

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