3 jugadores que deben salir de los Lakers si son barridos por el Thunder

Los Lakers no han encontrado la manera de defender al Oklahoma City Thunder. Están contra la pared y contra la historia, pues este lunes reciben al actual campeón de la NBA en el Crypto.com Arena de Los Angeles con pocas esperanzas.

Luka Doncic sigue estando inactivo y se hace extrañar cada noche. Mientras tanto, Oklahoma lleva 7 victorias consecutivas en postemporada y con una más inscribirían su nombre en las Finales de la Conferencia Oeste.

Con la defensa de los Lakers volcada sobre Shai Gilgeous-Alexander, el pívot Chet Holmgren ha brillado promediando 21.3 puntos y 10.0 rebotes en esta serie. Por su parte, Gilgeous-Alexander promedia 21.0 puntos con un 45.8% en tiros de campo, cifras notablemente inferiores a sus registros de temporada regular (31.1 puntos y 55.3% de efectividad).

Los Lakers se han visto superados notablemente en la zona pintada, lo que hace pensar que deben hacer ajustes en ese sentido para la próxima temporada. A continuación, tres jugadores que deberían salir de los Lakers si son barridos.

1. Deandre Ayton

No ha sido el brillante pívot que se convirtió en una figura importante de la liga en su etapa con los Phoenix Suns y los Portland Trail Blazers. Ha sido dominado por Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Promedia apenas 7.7 puntos con 9.3 rebotes en la serie contra Oklahoma, lo que deja en evidencia que no ha sido un factor para el equipo de JJ Redick. Las segundas oportunidades permitidas y meterse en problemas de faltas temprano en los partidos ha condicionado el juego de Ayton.

2. Jaxson Hayes

Hayes no ha sido factor desde la banca. No ha podido ayudar a su compañero Ayton y se le ha visto perdido cada vez que tiene que marcar a Holmgren o Hartenstein. Se ha visto lento y en ofensiva con poco aporte para los Lakers. Aunque acaba contrato con el equipo esta temporada, está haciendo todo para que no le den una renovación de contrato. Su juego se ha estancado y no parece ser la opción que busquen los Lakers para el puesto de pívot suplente. Dejó promedio de 7.5 puntos y 4.1 rebotes en temporada regular. La inconsistencia le ha pasado factura.

3. Adou Thiero

Ha sido otro jugador con un pobre aporte en la rotación del estratega JJ Redick. Cada vez que se le han dado minutos, ha caído en problemas de faltas temprano. Es un jugador con un gran físico, pero muy limitado en ofensiva, con un pobre disparo de media y larga distancia. Quizás los pocos minutos han atentado contra su confianza, pero los Lakers necesitan jugadores desde el banco más comprometidos y efectivos para la próxima temporada de la NBA.

Más contenido de Los Angeles Lakers