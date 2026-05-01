3 jugadores que pueden firmar o adquirir los Lakers para sustituir a Luke Kennard la próxima temporada

En la NBA empieza a sonar la posibilidad de que Los Angeles Lakers firmen de vuelta a Luke Kennard. En efecto, lo que en un principio parecía una incorporación temporal, tras la llegada del escolta en febrero y mediante un canje con Atlanta Hawks, ahora puede transformarse en una apuesta de corto o mediano plazo para la popular franquicia de Hollywood.

Es que el rendimiento del pick 12 del draft de 2017 en la primera ronda de playoffs frente a Houston Rockets habría modificado la percepción de la gerencia que hace vida en el Crypto.com Arena. Eso sí, los 14.4 puntos de media que ostenta el tirador zurdo en la citada serie, junto al 40.0% en triples, también serviría a otras organizaciones para que intenten adquirirlo en la agencia libre, a donde llegara luego de devengar 11 millones de dólares en la 2025/2026.

Por tales motivos, el gerente general de los californianos, Rob Pelinka, deberá tener un plan B, y hasta C y D en caso de que no pueda retener al también ex escopetero de Detroit Pistons, Clippers y Memphis Grizzlies, quien seguramente gozará de varias alternativas para conseguir un buen contrato en el venidero mercado.

3. A.J. Green | Bucks

El actual escolta de los Bucks aparece como una opción muy interesante para reforzar el perímetro angelino, pues terminó séptimo en triples convertidos (232) durante la regular 2025/2026 y cosechó un notable 41.9% de eficacia en ese rubro, estadísticas que evidencian su consistencia y categoría desde larga distancia. De hecho, Green no necesita demasiado volumen de balón para impactar en el juego, algo clave para ocupar rápidamente el papel que dejaría vacante Kennard, aportando lectura ofensiva.



Asimismo, existe un escenario que los acercaría directamente a Los Lakers. Es que no se descarta que forme parte del paquete que llegaría a Hollywood con Giannis Antetokounmpo.

2. Collin Gillespie | Phoenix Suns

De igual modo, el ascendente combo guard figura entre las alternativas viables para aterrizar en Downtown LA, básicamente porque probará la agencia libre en julio y no buscará devengar una cifra superior a los 10 millones por zafra.



Aunque su nombre no genera el impacto mediático de otros, Gillespie empató con A.J. Green en la séptima casilla en triples logrados (232), agregando un destacado 40.1% de efectividad. Por si fuera poco, dejó señales positivas en conducción y toma de decisiones en el tramo decisivo de la campaña, cuando debió sustituir al estelar Jalen Green en Phoenix.

1. Michael Porter Jr. | Brookyn Nets

El ex Denver Nuggets representa una apuesta completamente distinta. No sería un reemplazo directo del rol de Kennard, pero sí una incorporación de peso para transformar el esquema ofensivo del entrenador de Lakers, JJ Redick.



Porter Jr. registró 24.2 puntos de media y un 36.2% en lanzamientos perimetrales, números que lo consolidan como una amenaza constante, siendo uno de los anotadores de mayor potencial en la NBA. Por otro lado, uniformarse de púrpura y oro tendría sentido si LeBron James decide no continuar en Hollywood y Brooklyn no le extiende a Porter Jr. un pacto laboral que concluye en 2027.

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