3 paquetes de cambios de los Lakers en los que podría estar Bronny James

Aunque su participación con el equipo grande ya supera a la de su campaña de novato, Bronny James sigue sin ser una pieza usual en los esquemas de JJ Redick en Los Angeles Lakers.

Es que el hijo del mayor anotador de siempre en la NBA apenas promedia 2.2 puntos en una media de 7.2 minutos en sus 30 juegos de la actual ejercicio; cifras que reflejan la poca confianza otorgada al joven base por parte del cuerpo técnico de la afamada franquicia.

En consecuencia, el periodista Eric Pincus reveló recientemente que Bronny podría entrar en una operación para que los Lakers adquieran a una luminaria de la liga, siendo uno de los activos complementarios que engrosarían un eventual canje.

De ese modo, la plana mayor que trabaja en el Crypto.com Arena intentará incluir al ex de la Universidad del Sur de California en tres paquetes que le permitan conseguir a una estrella de la NBA o un jugador de alto nivel para el proyecto de la venidera zafra.

3. Selección de intercambio de 2028, Dalton Knecht y Bronny al Heat por Andrew Wiggins

Andrew Wiggins está en el radar de los Lakers | Jonathan Hui-Imagn Images

El canadiense surge como una opción estratégica, dado que seguramente activará su opción para la 2026/2027 por 30.1 millones de dólares, pero todo apunta a que el Heat intentará traspasarlo, sin descartar un sign and trade previamente. Eso sí, para que el alto ejecutivo de los Lakers, Rob Pelinka, consiga al campeón de la NBA con Golden State Warriors en la 2021/2022 tendría que enviar a su par del sur de Florida a la selección de primera vuelta intercambiable del draft de 2028 junto al tirador Dalton Knecht y Bronny James.

2. Jake LaRavia, Dalton Knecht y Bronny a los Kings por DeMar DeRozan

The Sporting News reportó días atrás que los Lakers saben que el invitado a seis All-Star estará a su alcance, puesto que los Kings no quieren arriesgarse a verlo marchar gratis en 2027, especialmente si el proyecto no ofrece aspiraciones reales a corto plazo, tal y como parece.



La facilidad del ex Toronto Raptors y Chicago Bulls, entre otros, a la hora de generar puntos en media cancha, producir en el clutch y asumir responsabilidad lo convierten en un candidato natural a tapar parte del vacío que dejaría LBJ, quien probablemente se marche en verano. Claro que para que eso ocurra, en el Crypto.com Arena deben proponer un paquete con el ascendente alero Jake LaRavia, incluyendo un sign and trade, más Knecht y el propio James Jr.

1. Primera ronda de 2030 y 2031, Austin Reaves y Bronny a los Bucks por Giannis Antetokounmpo

Eric Pincus no dudó en señalar al heredero de LBJ como un activo que entraría en la propuesta que Los Angeles realizaría a Milwaukee, con dos primeras rondas corridas del draft (2030 y 2031) y un Austin Reaves al que se le extendería previamente su contrato, a fin de obtener al doble MVP de la National Basketball Association.



Evidentemente, el de Giannis sería el caso de más ambición dentro de la entidad de púrpura y oro, al margen de saber que si proponen un trato bueno a los Bucks, estos pensarán muy en serio dejar ir al mejor jugador de su historia.

