Las 3 propuestas contra el tanking que presentará la NBA a los dueños de equipos

La NBA ha dado un paso importante en su intento por erradicar la práctica de perder partidos de forma deliberada para mejorar la posición en el draft, conocida popularmente como "tanking". En efecto, el famoso organismo deportivo que preside Adam Silver presentó a mediados de semana en Nueva York tres propuestas estructurales ante su Junta de Gobernadores, las cuales aún están en fase de análisis y podrían ajustarse antes de someterse a votación formal en mayo.

El periodista Shams Charania reveló que semejantes iniciativas comparten un cambio clave respecto al modelo actual: ampliar el acceso a la lotería del draft para incluir equipos con aspiraciones competitivas, incluso aquellos que participan en el torneo Play-In o en los playoffs. Sin embargo, cada propuesta introduce mecanismos distintos para redistribuir probabilidades y reducir los incentivos a perder intencionadamente.

En conjunto, las tres sugerencias que se presentarán a continuación reflejan el interés de la National Basketball Association en reforzar la sana batalla por una victoria y acabar con cualquier estrategia que comprometa la integridad deportiva, en un debate que promete marcar el futuro del la prestigiosa liga estadounidense en los próximos años.

1. Propuesta 1

Los Mavericks tuvieron la suerte de conseguir el primer turno del último draft, por lo que aprovecharon para elegir a Cooper Flagg | Troy Wayrynen-Imagn Images

La primera alternativa plantea un sistema de lotería con 18 clubes involucrados. En este grupo entrarían los 10 con peor récord que no logren clasificarse al Play-In, junto a las ocho franquicias que sí acceden a esa fase de postemporada.



En este modelo, los 10 peores elencos tendrían exactamente la misma probabilidad (8% cada uno) de mejorar su posición en la evento de escogencia de novatos, eliminando así el beneficio de ser el peor de la NBA. El 20% restante de las opciones se repartiría entre las ocho organizaciones del propio play-in, siguiendo un orden decreciente según su clasificación, desde el puesto 11 hasta el 18. Asimismo, este sistema implicaría que las 18 posiciones se definan mediante sorteo, lo que supondría una transformación profunda del actual proceso, en el que sólo los primeros turnos están sujetos al azar.

2. Propuesta 2

La segunda proposición amplía todavía más el alcance, incorporando a 22 equipos en la lotería. A los 18 conjuntos mencionados anteriormente se sumarían los cuatro de playoffs que caigan eliminados en la primera ronda. El elemento de mayor innovación de esta alternativa es la introducción de un sistema de evaluación basado en el rendimiento acumulado durante dos temporadas, similar al que emplea la WNBA. De esta forma, se busca premiar la consistencia y penalizar estrategias prolongadas de reconstrucción extrema.



Igualmente, se establecería un umbral mínimo de victorias por curso, evitando que perder más partidos de lo necesario genere ventajas adicionales. El cálculo también combinaría resultados de zafras consecutivas. Por otro lado, en el formato en cuestión las primeras cuatro escogencias del draft seguirían decidiéndose mediante lotería, manteniendo cierta continuidad respecto a la actualidad.

3. Propuesta 3

La tercera opción, conocida como el modelo “cinco por cinco” (five-by-five), retoma la base de 18 franquicias de la primera propuesta, pero introduce un sistema de probabilidades escalonadas y múltiples sorteos. En este caso, los cinco clubes con peor foja tendrían las mismas probabilidades de obtener los primeros picks. A partir de ahí, las opciones disminuirían progresivamente para el resto de participantes.



Una de las principales novedades es que se realizarían sorteos independientes para cada una de las cinco primeras selecciones y, posteriormente, se llevaría a cabo una segunda lotería para determinar el orden de los 13 combinados restantes. Eso sí, dicho planteamiento también incorpora una protección para las entidades con peores resultados; es decir, si alguna de ellas no logra entrar en el top 5 tras el primer sorteo, no podría caer más allá del décimo lugar en la segunda fase.

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