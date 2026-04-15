4 equipos de la Costa Oeste que podría descartar Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios

Es evidente que el futuro de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks se ha convertido en uno de los temas más intensos de las últimas semanas en la NBA, básicamente debido a la vinculación del astro griego con poderosas escuadras de la competición.

Efectivamente, crecen las dudas sobre la continuidad del dos veces MVP con la franquicia a la que llevó a la cima en 2021. Es que Milwaukee quedó fuera de los playoffs por primera vez desde 2016, ya que finalizó en el undécimo puesto del Este con un récord de 32-50, mientras que los problemas físicos y cierto desentendimiento con la gerencia llevó al ala-pívot heleno a ausentarse de la duela desde el pasado 15 de marzo.

Motivado a semejante panorama, comenzaron a surgir rumores sobre un posible traspaso de Antetokounmpo. Eso sí, aunque no hay confirmación oficial acerca de la salida del seleccionado a 10 Juegos de Estrellas, de los Bucks, el analista Bill Simmons reveló en su podcast que el propio Giannis "no quiere ir a la Costa Oeste", agregando que uno de los factores detrás de dicha postura sería la distancia geográfica entre Grecia y Estados Unidos.

Por ende y asumiendo que los New York Knicks ahora se colocan en la pole position para adquirir al estelar interno ateniense, se pueden mencionar a cuatro organizaciones que se quedarían sin su gran objetivo del venidero verano.

4. Sacramento Kings

Considerando que los Phoenix Suns no saldrán de Jalen Green ni de Devin Booker al menos a corto plazo, y que los Portland Trail Blazers no invertirán dinero en una figura top de la NBA, los Kings quedan como la última de las opciones de clubes de la Costa Oeste que podían interesarse en Antetokounmpo.



Pero incluso ofreciendo al prometedor ala-pívot Keegan Murray junto al también talentoso, escolta, Nique Clifford, más futuras selecciones del draft, y siendo un paquete que quizás guste en Milwaukee, no convencerían a la estrella europea de marcharse a la capital californiana.

3. Los Angeles Clippers

La franquicia que ahora hace vida en el moderno Intuit Dome inició una reconstrucción silenciosa, tras desprenderse de piezas importantes como James Harden y Ivica Zubac en el pasado deadline. En ese contexto, no sería descabellado que Kawhi Leonard entre en el mercado, indistintamente del equipo que lo adquiera.



En el caso que eso suceda, los Clippers deberían competir por conseguir otra luminaria de este deporte. El problema es que el Griego Demencial tampoco querría irse a Inglewood.

2. Los Angeles Lakers

La popular divisa de púrpura y oro acumula meses sonando como posible destino del MVP de las Finales de liga en 2021. De hecho, si LeBron James termina desvinculándose de los hollywoodenses, estos intentarán atar a alguna estrella que forme dúo con Luka Doncic, y más aún si Austin Reaves también cambia de aires en la agencia libre.



A priori, representar a los Lakers gustaría a Giannis; sin embargo, preferiría irse a Nueva York y mantenerse en la Conferencia Este.

1. Golden State Warriors

El periodista Jake Fischer insiste en que la plana mayor de los Dubs apunta a hacerse con los servicios de Antetokounmpo en un eventual e histórico canje con los Bucks.



Claro está y pese a que Golden State probablemente cuente con un retorno que gustaría en Milwaukee, si la luminaria helena no desea vivir en Los Angeles, tampoco debería querer mudarse a San Francisco.

Más contenido de Giannis Antetokounmpo