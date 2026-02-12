4 equipos están interesados en LeBron James si no regresa a los Lakers la próxima temporada

El futuro de LeBron James continúa siendo uno de los grandes temas de conversación en la NBA. Es que a sus 41 años de edad, el mítico alero encara la que puede ser su última temporada en activo, o al menos representando a Los Angeles Lakers, al margen de las sólidas prestaciones que continúa exhibiendo.

De hecho, el periodista Brian Windhorst analizó en una reciente intervención en el programa "The Rich Eisen Show" los distintos escenarios que podrían definir el cierre de la carrera del cuatro veces campeón de la NBA, dejando claro que la continuidad en la divisa de púrpura y oro no está descartada, aunque implicaría un sacrificio económico por parte del propio jugador.

“Si LeBron está decidido a ganar la mayor cantidad de dinero posible, probablemente no será con los Lakers”, declaró Windhorst, sugiriendo que la situación salarial de la franquicia del sur de California condicionaría las negociaciones futuras. King James goza en la 2025/2026 de un sueldo 52.6 millones de dólares, cifra considerable teniendo en cuenta su edad y la planificación financiera del equipo, que también debe pensar en el futuro de jóvenes piezas clave como Austin Reaves y un Luka Doncic que tendrá en sus manos la posibilidad de salirse de su acuerdo en 2028.

¿Qué equipos están interesados en LeBron James?

De ese modo, la teoría de un cambio de aires ha comenzado a ganar fuerza. Windhorst mencionó que organizaciones del calibre de Cleveland Cavaliers, donde LeBron inició su carrera y conquistó un histórico campeonato en 2016, o Golden State Warriors, tradicionales rivales de los Cavs en las Finales de liga, serían destinos que “tendrían sentido” si el alero decide buscar una nueva oportunidad competitiva.

Asimismo, el mencionado jornalero dejó entrever que existirían “uno o dos equipos” adicionales atentos a la situación del seleccionado a 22 All Star, lo que abriría un abanico interesante de alternativas.

LeBron would reportedly have interest in 4 teams if he and the Lakers parted ways:



- Cavaliers

- Warriors

- Two undisclosed teams



(via @WindhorstESPN, @RichEisenShow) pic.twitter.com/HYKOCpt0Bl — Legion Hoops (@LegionHoops) February 11, 2026

Más allá del aspecto económico, el factor deportivo será determinante en el futuro del ex Cavaliers y Miami Heat, ya que el desempeño de los Lakers en la presente campaña influiría directamente en la decisión tanto del veterano como de la afamada franquicia. Pues una eliminación tempranera del club que hace vida en el Crypto.com Arena quizás sea el detonante para que ambas parte se distancien para siempre.

Por ahora, el Rey mantiene el foco en el presente, ya que pese a sus buenos promedios de 21.8 puntos, 6.9 asistencias y 5.7 rebotes, Los Angeles necesita recuperar la senda de la victoria para no seguir bajando en un Oeste en el que amaneció en la sexta posición este jueves, tras dos derrotas al hilo.

