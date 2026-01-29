4 equipos a los que Lakers podrían cambiar a Dalton Knecht antes de la fecha límite

Dalton Knecht llegó a Los Angeles Lakers mediante el Draft de la NBA 2024 como una apuesta interesante: un tirador con perfil moderno, capacidad atlética y potencial para encajar junto a estrellas de la talla de LeBron James y, en esa entonces, Anthony Davis. Sin embargo, la realidad en Hollywood ha sido mucho más fría de lo pensado, tanto que la falta de minutos y de confianza de parte del entrenador JJ Redick ha incidido para que el alero de 24 años haya solicitado, según diversas fuentes, ser cambiado de equipo antes de la fecha límite.

De ese modo, el pedido de traspaso de la escogencia global número 17 (de hace dos drafts) no es un problema para la escuadra de púrpura y oro; esto se traduce en una oportunidad motivado a que este prototipo de jugador despierta interés en contextos variados, así que su hipotética salida activaría otros movimientos de mercado.

Por consiguiente, Knecht tiene todos los numeritos para abandonar Downtown Los Angeles a más tardar el 5 de febrero próximo, en especial sabiendo que existen al menos cuatro eventuales socios comerciales para los Lakers.

4. Toronto Raptors

Dalton Knecht podría encajar muy bien en los Raptors | Andrew Lahodynskyj/GettyImages

Toronto es un caso curioso. Los canadienses están sorprendiendo al pelear por la segunda posición de la Conferencia Este, lo que limita su disposición a soltar talento de presente.



No obstante, sí podrían sacrificar futuras selecciones del draft por un escopetero con proyección élite como DK. Para una franquicia que históricamente valora el desarrollo y el tiro exterior, el ex de la Universidad de Tennessee y Northern Colorado representa una inversión a mediano plazo sin desarmar un roster competitivo hoy.

3. Sacramento King

Dalton Knecht podría serle atractivo a los Sacramento Kings | Rocky Widner/GettyImages

En la capital californiana hay un problema claro: el contrato de Zach LaVine pesa demasiado para un proyecto que busca equilibrio financiero y una reestructuración. En efecto, los Kings quieren liberarse de ese compromiso y recibir como retorno piezas manejables, por lo cual un paquete que incluya a Knecht se antoja atractivo.



Sacramento necesitará lanzamiento perimetral, juventud y contratos más amigables, a la vez que Los Angeles asumiría riesgos con el doble All Star, pero también obtendría un arma ofensiva inmediata.

2. Memphis Grizzlies

Los Grizzlies son uno de los comodines del mercado, pues saben que su ciclo actual necesita ajustes profundos, haciendo que no se descarte enviar a otro lugar a JA Morant y a Jaren Jackson Jr., un nombre, este último, que despierta enorme interés en el Crypto.com Arena.



Claro que para que una operación de ese calibre ocurra, Memphis necesitaría piezas de corta edad y con proyección, así que Dalton Knecht cumple con el perfil: tirador, con techo por explorar y alineado con una reconstrucción flexible. Si a eso se agregan venideros picks del draft, el intercambio podría convertirse en uno de los más relevantes de lo que resta de zafra.

1. Golden State Warriors

Diversas fuentes apuntan a que Warriors y Lakers esperan convertirse en socios comerciales en los próximos días, ya que Jonathan Kuminga quiere salir de San Francisco en busca de un papel de mayor impacto y protagonismo, y en Hollywood no verían con malos ojos conseguir a un ala-pívot portentoso, físico y con margen de crecimiento.



En ese escenario, DK se erigiría en un elemento complementaria ideal para Golden State dado que se beneficiaría enormemente del movimiento de balón y los espacios que generan Stephen Curry y Brandin Podziemski. Aunque suene impensable por la rivalidad, una propuesta entre las dos mediáticas organizaciones tiene sentido en lo deportivo.

Más sobre Los Angeles Lakers