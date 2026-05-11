4 movimientos que tienen que hacer los Lakers si son barridos por el Thunder

La temporada de Los Angeles Lakers parece estar llegando a un final tan doloroso como inevitable. Abajo 0-3 en las Semifinales del Oeste frente al Oklahoma City Thunder, actual campeón defensor de la NBA, el panorama para la franquicia de púrpura y oro luce desolador.

Al margen del peso histórico de la camiseta y de las individualidades que aún brillan en ciertos momentos, la diferencia física, colectiva y de intensidad entre los californianos y OKC ha quedado expuesta durante toda la eliminatoria.

Claro está, si finalmente son barridos, los Lakers tendrán que aceptar una realidad incómoda, ya que el proyecto quizás haya llegado a su límite. En consecuencia, la gerencia encabezada por Rob Pelinka deberá tomar decisiones fuertes, algunas, incluso, sentimentales para evitar que el equipo siga atrapado en la medianía competitiva.

Con Luka Doncic como nueva cara de la organización y eje absoluto del futuro, Los Angeles necesita construir un roster más joven, físico y profundo alrededor del esloveno. Estos son cuatro movimientos fundamentales que los aún entrenados por JJ Redick deben ejecutar si quieren volver a luchar seriamente por un anillo.

1. No firmar de vuelta a LeBron James

Hablar del posible adiós de LeBron James nunca será sencillo. Se trata de uno de los jugadores más importantes en la historia de la NBA y de la luminaria que devolvió un campeonato a Hollywood, en 2020.



Sin embargo, el deporte también exige saber cuándo cerrar ciclos. A sus 41 años, el Rey continúa siendo productivo, pero el equipo ya no puede seguir condicionado alrededor de su calendario físico, sus descansos y una construcción pensada exclusivamente para maximizar sus últimos años. La eventual barrida a manos de Oklahoma City dejaría claro que el proyecto necesita una transformación completa, ya con Luka en rol de máximo referente.

2. Firmar de vuelta a Austin Reaves

Si hay una pieza que demostró estar lista para asumir mayores responsabilidades, esa es AR15. El ascendente escolta volvió a responder en la ronda regular y solamente su inoportuna lesión de oblicuo lo ha limitado en esta postemporada.



De ese modo, los Lakers deberían ofrecer al citado tirador un contrato importante (alrededor de 200 millones de dólares) y asegurar su continuidad, pues su capacidad para manejar el balón, lanzar desde el perímetro y jugar sin ego lo convierten en un complemento perfecto para Doncic en el backcourt principal.

3. Reforzar la posición de centro

El primer pick del Draft de la NBA 2018 puede funcionar en duelos contra rivales de menor nivel o en ciertos tramos de contienda; no obstante, quedó demostrado que no es el pívot ideal para pelear versus las grandes potencias del Oeste.



El elenco de Hollywood necesita presencia física, rebote y protección de aro consistente, así que un nombre interesante sería Jusuf Nurkic, quien termina contrato con el Utah Jazz en junio. Aunque viene de lesiones importantes, el bosnio es un 5 fuerte, inteligente y con experiencia. Otra alternativa atractiva sería Nikola Vucevic, quien perdió protagonismo recientemente en Boston Celtics, pero sus virtudes ofensivas y lectura de la situación quizás encajen de notable forma con Redick o el coach de turno.

4. Asegurar el regreso de Marcus Smart

Uno de los aciertos silenciosos de la plana mayor angelina en esta campaña fue la llegada de Smart. Su intensidad defensiva, jerarquía, liderazgo y capacidad para aportar desde la banca le dieron otra energía al equipo durante varios momentos del año.



Después de una sólida zafra y unos muy buenos playoffs, parece difícil que el Jugador Defensivo de la 2021/2022 ejerza su opción de apenas 5.3 millones de dólares para la 2026/2027. Por consiguiente, Pelinka tendrá que moverse rápido y ofrecer un pacto que garantice la continuidad de un base que fortalecería las posiciones 1 y 2.

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