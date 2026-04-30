4 razones por las que es imposible que los Lakers venzan al Thunder sin Luka Doncic

Los Angeles Lakers continúan a un paso de cerrar una serie que, hace apenas cuatro días, parecía mucho más sencilla. Con ventaja de 3-2 sobre los Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs, el conjunto de JJ Redick sigue en posición favorable para meterse a las Semifinales del Oeste, incluso sin su máxima estrella actual, Luka Doncic.

El base esloveno no juega desde el 2 de abril, en plena fase regular, debido a una distensión de grado 2 del tendón de la corva, lesión que requiere paciencia y que rara vez permite una recuperación acelerada. Por ende, aunque los californianos han conseguido sobrevivir sin el seis veces All Star de la NBA, el escenario cambiaría drásticamente si tienen que retar a Oklahoma City Thunder en la siguiente etapa.

Es que según el periodista Shams Charania, resulta difícil imaginar a Luka reapareciendo en unas eventuales Semifinales de Conferencia, lo que obligaría al coach Redick a enfrentar al mejor equipo de la justa, y campeón defensor, con la ausencia de uno de los jugadores más influyentes del planeta.

Es ahí donde aparece una realidad incómoda: vencer a OKC sin el Wonder Boy luciría prácticamente imposible para Los Angeles, así que, a continuación, se expondrán cuatro razones que ratifican dicha teoría.

4. Falta de profundidad en la segunda unidad

La baja de Doncic no sólo afecta al quinteto inicial; también altera completamente la rotación. Sin el canterano del Real Madrid disponible, Marcus Smart seguiría ocupando un rol titular, lo que reduce notablemente el impacto de los miembros de la banca.



Sin dudas, los Lakers necesitan equilibrio entre sus líneas y cuando la segunda unidad pierde capacidad y jerarquía, la carga de los iniciadores se vuelve demasiado predecible. Pese a que Luke Kennard ha tenido unos playoffs sólidos y aporta tiro exterior, no es el tipo de talento que va a tomar sólo la batuta de una escuadra. Además, El Thunder castiga cada minuto de desconexión y suele aprovechar las rotaciones rivales para marcar diferencias.

3. La defensa mejorara, pero no será suficiente

Existe una teoría frecuente: sin el ex Dallas Mavericks, Los Angeles mejora defensivamente. Sobre el papel, puede haber algo de verdad, pero la ecuación no es tan simple, ya que perder a una estrella de ese nivel también significa perder control ofensivo, algo que indirectamente perjudica a la defensa.



Oklahoma City juega a gran ritmo, aprovecha pérdidas y domina los cambios de velocidad, factores por los cuales de no logra generar ataques eficientes, los de Hollywood quedarán constantemente expuesto en transición. Asimismo y aunque Smart es un defensor de primera línea, el sistema coral de Redick nunca ha carburado de una manera brillante en el retroceso.

2. LeBron James y Austin Reaves no pueden cargar con todo el peso ofensivo

King James continúa siendo un competidor extraordinario, pero tiene 41 años y ya no puede sostener una carga total durante una serie larga y ante el rival más fuerte posible. En consecuencia, sin Luka como generador principal, toda la creación ofensiva vuelve a recaer sobre el nacido en Akron.



Por su parte, Austin Reaves aún no parece totalmente recuperado de su problema de oblicuo, lo que limita su explosividad y reduce su calidad para atacar defensas agresivas. Y la de OKC también es la mejor de la contienda.

1. Jugador irremplazable

La conclusión es sencilla: el mejor anotador de la regular, y, con 27 años, dueño de dos coronas de ese calibre, no tiene reemplazo posible.



Incluso, con el Niño Maravilla al 100%, eliminar al Thunder ya sería una tarea titánica para los Lakers, considerando que los entrenados por Mark Daigneault son los monarcas reinantes de la NBA y dominaron prácticamente todos los renglones colectivos de la última ronda clasificatoria.

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