4 razones por las que es injusto que Luka Doncic no sea finalista al MVP de la NBA

Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama aparecieron como candidatos al premio MVP de la NBA. Aunque los tres tienen serios argumentos para ganar el galardón, los aficionados de Los Angeles Lakers se preguntan el porqué Luka Doncic no aparece en el grupo.

La liga anunció de manera oficial tres candidatos por premio y el base esloveno de los Lakers no fue incluido en la lista. A pesar de que jugó 64 partidos, uno menos de los requeridos para optar a los premios, la NBA había hecho una excepción para que Doncic pudiera participar.

Los Lakers terminaron en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste y Doncic fue clave para que el equipo se mantuviera competitivo. Ganó el título de anotación, el segundo de su carrera, pero no podrá pelear por su primer MVP.

Doncic consiguió 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers. En la temporada 2023/24, con el uniforme de los Dallas Mavericks, cerró la temporada con 33.9 unidades por compromiso, el promedio más alto de la liga.

A continuación, repasamos cuatro razones por las que es injusto que Doncic no sea candidato al MVP de la campaña 2025-2026.

1. Sus estadísticas

La temporada que dejó Doncic en cuanto a estadísticas se refiere le hacía merecer estar, al menos, en el podio. Sin embargo, los panelistas tomaron en cuenta más el resultado de los equipos que lo demostrado por los jugadores en la cancha. Doncic fue el mejor jugador ofensivo del torneo, con 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes. Nadie anotó más puntos por partido que Doncic, pero ni siquiera eso fue suficiente para estar entre los candidatos al galardón.

2. Adaptación a Los Angeles

Doncic tiene apenas temporada y media en los Lakers. Su adaptación a Los Angeles fue inmediata y desde que llegó a la organización ha producido. El esloveno ha sido el motor ofensivo de un equipo que ha sido afectado por lesiones en los dos últimos años. Mientras LeBron James y Austin Reaves estuvieron lesionados, Doncic se puso el equipo al hombro. Encajó de manera inmediata en el sistema de JJ Redick y todo apunta a que será candidato al premio en los próximos años.

3. ¿Pesaron los 64 partidos?

A pesar de que la liga le dio la potestad a Doncic de poder optar a premios, pese a no haber alcanzado el mínimo de 65 encuentros, pareciera que esta cifra le afectó para ser candidato. La liga le dio una excepción por "circunstancias extraordinarias", debido a su lesión de isquiotibiales y el nacimiento de su hija, que le hicieron perderse varios juegos. Sin embargo, su aporte cuando estuvo en cancha fue magnífico y merecía estar entre los candidatos.

4. Su defensa

Doncic no es considerado un buen defensor y eso le ha generado grandes detractores. Otros candidatos tienen mejores números en el costado defensivo y en los últimos años, pareciera que la defensa ha tomado valor en la liga. Wembanyama seguramente ganará el Jugador Defensivo del Año y esa es su carta de presentación para estar entre los candidatos. Doncic todavía tiene que trabajar mucho en ese aspecto.

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