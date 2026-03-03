Las 5 estrellas de la NBA que quieren firmar los Lakers para la temporada 2026/27

La temporada 2026/2027 asoma como un punto de inflexión para Los Angeles Lakers. Con la probable salida de LeBron James y, a la espera de confirmarse la continuidad de Austin Reaves, la necesidad de redefinir su identidad competitiva obligará a la gerencia californiana a moverse con agresividad en el mercado veraniego.

No se trata sólo de sumar talento, también de encontrar nuevas estrellas que devuelvan al equipo al centro de la conversación por el anillo de NBA. En consecuencia, la plana mayor del Crypto.com Arena no puede permitirse la tibieza, ya que la misión será clara: construir el próximo capítulo ganador en Hollywood.

Eso sí, hay cinco nombres que suenan fuerte para arribar a los Lakers una vez finalice la actual campaña, ya que, entre otros factores, es probable que sean "subastados" por los clubes a los que representan actualmente.

5. Andrew Wiggins | Miami Heat

Pese a ser el último de esta lista, el canadiense surge como una opción estratégica, dado que seguramente activará su opción de jugador para la 2026/2027 por 30.1 millones de dólares, pero todo apunta a que el Heat intentará traspasarlo.



El campeón de la NBA con Golden State Warriors en la 2021/2022 no cambiaría la franquicia angelina por sí solo, pero potenciaría claramente la defensa perimetral y aportaría versatilidad ofensiva. En un Oeste cada vez más dinámico, contar con un alero capaz de defender a la estrella rival es un lujo necesario.

4. Trey Murphy III | New Orleans Pelicans

Trey Murphy III es la mayor figura actual de los Pelicans | Mike Watters-Imagn Images

El tirador de 25 años representa el perfil moderno que tanto buscan los contendores: alero alto, atlético y con lanzamiento letal. Lleva dos ejercicios con números de All-Star, aunque nunca ha recibido el llamado, al tiempo que su contrato es manejable (87 millones entre 2026 y 2029), lo que lo hace bastante atractivo.



El problema es que NOLA no lo soltarán fácilmente, así que LAL debería proponer algo importante para asegurarse a una hipotética nueva luminaria, la cual integraría un notable dúo con Luka Doncic.

3. DeMar DeRozan | Sacramento Kings

Según reportes de Sporting News, los Lakers saben que DeMar DeRozan estará a su alcance, puesto que los Kings no quieren arriesgarse a verlo marchar gratis en 2027, especialmente si el proyecto no ofrece aspiraciones reales a corto plazo, tal y como parece.



El seleccionado a seis Juegos de Estrellas no es el nombre más mediático, pero sí uno de los más constantes. Su facilidad para generar puntos en media cancha, atacar en el clutch y asumir responsabilidad lo convierten en un candidato natural para asumir parte del vacío que dejaría LeBron. No es una reconstrucción; es una reconfiguración competitiva.

2. Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard está en un gran momento individual | Kirby Lee-Imagn Images

Si se habla de impacto inmediato, La garra aparece como una opción realista, pues vive una de sus mejores campañas recientes, libre de problemas físicos y con esa eficacia silenciosa que siempre lo ha invadido. Su pacto laboral termina en 2027, motivo por el que los Clippers valorarían un traspaso este verano para no perderlo sin retorno.



Entretanto, para los de púrpura y oro Kawhi sería un recambio de lujo de James, no sólo por jerarquía, sino por ADN competitivo y ganador; además, el MVP de las Finales de liga en 2014 y 2019 entiende la presión de los playoffs, recordando que ganó múltiples anillos en distintas ciudades y no necesita monopolizar el balón para cambiar partidos.

1. Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks

El caso de Giannis es, sin dudas, el de mayor ambición. El doble MVP de la NBA ya estuvo en el mercado antes del pasado deadline y los Bucks saben que si deciden reconstruirse, deberán hacerlo a lo grande, así que esperarían una oferta muy jugosa por su jugador franquicia.



Aquí es donde los Lakers podrían arriesgar fuerte: un sign and trade con Austin Reaves en rol de pieza central, sumado a Dalton Knecht y dos futuras primeras rondas del draft no es poca cosa; por ende, en Milwaukee lo pensarían seriamente.

Más contenido de Los Angeles Lakers