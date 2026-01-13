5 posibles destinos para Giannis Antetokounmpo antes de la fecha límite de cambios en la NBA

Pensar en Giannis Antetokounmpo con un uniforme distinto al de los Milwaukee Bucks ya no suena tan extraño como hace un año, y menos aún en una NBA que nos ha enseñado recientemente que ninguna superestrella es intocable.

Es que con un Milwaukee atrapado entre la presión de no competir ahora (actualmente estaría fuera de los playoffs) y la necesidad de renovar su núcleo de jugadores, la fecha límite de cambios de la 2025/2026 podría convertirse en el punto de quiebre, en especial porque el doble MVP de la prestigiosa competición tiene la posibilidad de finiquitar su contrato en el verano de 2027.

En otras palabras, si la organización de Wisconsin no cambia al jerárquico griego a más tardar el próximo 5 de febrero, corre el riesgo de sentirse obligado a entregarlo en medio de la próxima campaña por un retorno bastante menor; o lo que es peor, verlo partir a la agencia libre "gratis" en dos mercados veraniegos.

Por consiguiente, existen cinco destinos posibles para Giannis en las venideras semanas; franquicias capaces de ceder notables piezas de presente y futuro a los Bucks en pro de adquirir a uno de los jugadores más dominantes de la última década en la National Basketball Association.

5. Brooklyn Nets

Si los Nets pactan un sign and trade con Porter Jr., pueden conseguir a Giannis | Al Bello/GettyImages

En Brooklyn tienen una enorme cantidad de activos y una clara necesidad de una luminaria que dé sentido a su proyecto, ya que el ascendente Michael Porter Jr. probablemente pida ser traspasado antes de que venza su pacto, en 2027.



De ese modo, un posible intercambio con Milwaukee por el Greek Freak incluiría al ex alero de los Denver Nuggets junto al centro Nic Claxton y par de primeras rondas próximas del draft, aunado a satisfacer la petición del europeo de ir a una ciudad grande (Nueva York).

4. Chicago Bulls

Los Bulls carecen de una luminaria como Giannis Antetokounmpo | Geoff Stellfox/GettyImages

Es cierto que los astados no darán bajo ninguna circunstancia a Josh Giddey, pero también lo es la posibilidad de preparar un paquete con los aleros Matas Buzelis y Patrick Williams, ambos con contratos de larga duración pero bajos de dinero, más dos primeros picks.



De recalar en Chicago, Antetokounmpo gozaría de la posibilidad de reconstruir la organización que Michael Jordan llevó a la cima deportiva y comercial.

3. Golden State Warriors

Giannis Antetokounmpo recalaría en los Warriors si estos últimos salen de Jimmy Butler | Noah Graham/GettyImages

En la bahía californiana están en una carrera a contra reloj con Stephen Curry. En efecto, si desean un último intento serio por lograr el quinto anillo del mítico armador, Giannis sería el socio perfecto para ello.



Según diversas fuentes, los Bucks recibirían a Jonathan Kuminga y Brandin Podziemski, siempre que se complete un sign and trade con los dos, además de el escolta Moses Moody y una elección de vuelta principal en el draft. Claro está, los Warriors se verían obligados a salir, en otra operación, de Jimmy Butler, puesto que deberán liberar espacio salarial.

2. Miami Heat

La entidad del sur de Florida posee una larga historia de buscar luminarias cuando se presenta la oportunidad, así que el nueve veces All-NBA encajaría a la perfección en la cultura competitiva de dicho club.



Igualmente, el Heat es capaz de entregar en el movimiento a Bam Adebayo o al prometedor pívot Kel'el Ware, junto a Nikola Jovic y un par de activos en el venidero evento de selección de novatos, indistintamente de la ronda.

1. New York Knicks

Giannis Antetokounmpo sigue siendo vinculado a los New York Knicks | Patrick McDermott/GettyImages

Distintas versiones acumulan meses apuntando a los Knicks como posible destino de Giannis, que de esa forma cumpliría su propósito de recalar en un mercado grande y una plaza mediática, hablando del Madison Square Garden.



Por si fuera poco, el roster de los Knicks luce plagado de talento, así que la gerencia de los Bucks solicitaría en el canje a los aleros OG Anunoby y Mikal Bridges, cuyos contratos caducan en 2029 y 2030, respectivamente, acompañados de dos elecciones de primera fase del Draft de la NBA. Caso similar a los de Golden State y Miami, dado que los neoyorquinos cotizarían muy alto para obtener el anillo si se hacen de los servicios de Antetokounmpo.

