Los 6 jugadores que tienen los Lakers como objetivos en el mercado de verano

Tras la pausa del Juego de Estrellas, Los Angeles Lakers regresan a la competición con un calendario exigente mientras, en paralelo, la directiva comienza a mirar hacia el futuro inmediato de la franquicia.

En efecto, el equipo de púrpura y oro vuelve a la acción este jueves con el derbi de la ciudad frente a Clippers en el Crypto.com Arena, un partido que marcará el reinicio de una segunda mitad de temporada clave para conocer sus aspiraciones en la Conferencia Oeste. Apenas dos días después, los entrenados por JJ Redick recibirán a los Boston Celtics en una nueva edición del clásico más tradicional de la NBA y previo a enfrentar el 24 de febrero al Orlando Magic también en Dowtown LA.

Pero más allá de lo que ocurra en esta recta final de curso, dentro de la organización del sur de California existe la sensación de que el verano traerá cambios importantes salvo que el grupo que lideran Luka Doncic y LeBron James logre conquistar el campeonato, escenario que actualmente luce complicado. La gerencia que encabeza Rob Pelinka considera necesario reforzar el roster para elevar el nivel competitivo en la 2026/2027, especialmente en posiciones clave donde el equipo ha mostrado irregularidad en los últimos tiempos.

The Lakers have discussed targeting players like Tobias Harris, Dean Wade, Quentin Grimes, Andrew Wiggins, Tari Eason, and Peyton Watson in the offseason, per @mcten pic.twitter.com/niiJKFCMXk — NBACentral (@TheDunkCentral) February 17, 2026

Claro está, el panorama contractual también influye en la planificación, ya que jugadores importantes como el propio King James, Austin Reaves y Rui Hachimura podrían explorar la agencia libre al finalizar la zafra, obligando a Pelinka y a su staff de trabajo a buscar nuevos activos capaces de cubrir distintos roles dentro del esquema de Redick o del coach de turno, aunado a elevar la calidad de la plantilla en diversas demarcaciones.

De esa forma, el periodista Dave McMenamin reportó que los Lakers tendrían en el radar a varios aleros veteranos del calibre de Andrew Wiggins (Miami Heat), Tobias Harris (Detroit Pistons) y Dean Wade (Cleveland Cavaliers), aunado a perfiles más jóvenes como Peyton Watson (Denver Nuggets) y Tari Eason (Houston Rockets), sin olvidar al escolta Quentin Grimes (Philadelphia 76ers).

Todos ellos deben convertirse en agentes libres en julio, aunque hay que acotar que Wiggins, miembro del All-Star de 2022 y ganador del anillo de campeón con Golden State Warriors ese año, posee una opción valorada en 30.1 millones de dólares para la siguiente contienda.

Mientras los Lakers intentan consolidarse en la duela tras el parón del clásico de luminarias, la directiva también se prepara para un verano que quizás redefina el rumbo del proyecto deportivo en el Crypto.com Arena.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers