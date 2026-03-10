Así se resolvió la disputa entre Charlotte Hornets y el Miami Heat por Terry Rozier

El caso judicial que involucra a Terry Rozier continúa generando repercusiones tanto en la NBA como en el Miami Heat, organización que adquirió al base en un cambio con los Charlotte Hornets en enero de 2024 y que ahora afronta un complejo escenario deportivo y financiero.

En diciembre pasado, el comisionado de la prestigiosa liga, Adam Silver, reconoció públicamente que evaluaría la posibilidad de conceder algún tipo de compensación al equipo del sur de Florida debido a la situación derivada del caso del base de 31 años.

Según explicó entonces Silver, la organización que preside analizaba fórmulas que pudieran ofrecer al Heat un “alivio satisfactorio” ante las consecuencias contractuales y competitivas provocadas por la investigación. "Esta es una situación sin precedentes", declaró el citado dirigente, tal y como publicó ESPN.

El problema es especialmente delicado para Miami por varias razones. De un lado, el pacto laboral de Rozier representa una carga significativa dentro de la estructura salarial del club, pues los 26.6 millones de dólares correspondientes a su sueldo equivalen aproximadamente al 17% del límite salarial del la franquicia; mientras la operación mediante la cual el citado piloto llegó desde Charlotte incluye una futura compensación en el draft, así que el Heat aún debe entregar a los Hornets una selección de primera ronda que se materializará en 2027 o 2028 para completar los términos del traspaso.

The Hornets are sending a 2026 second-round draft pick to the Heat to resolve a dispute over Terry Rozier being under NBA and federal investigations over alleged gambling conspiracy during the Charlotte-Miami Jan. 2024 trade, per @ShamsCharania.

Igualmente, sigue sin esclarecerse si alguno de los equipos implicados en la operación tenía conocimiento de que el ex Boston Celtics estaba siendo investigado por autoridades federales en el momento en que se cerró el canje.

Eso sí, Yahoo Sports reveló que Charlotte enviará a Miami una segunda ronda del draft de 2026 en pro de resolver la disputa suscitada por la condición de un Rozier que ha rechazado las acusaciones presentadas en su contra, tanto que se declaró inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y de lavado de dinero que forman parte del proceso judicial.

Hay que recordar que, de acuerdo con los fiscales federales, el caso se originó por un supuesto incidente ocurrido en marzo de 2023, cuando el experimentado armador todavía militaba en los Hornets, y, según la acusación, habría comunicado a un socio cercano que abandonaría anticipadamente un partido. Esa información habría sido posteriormente transmitida a varios apostadores, quienes utilizaron el dato para realizar jugadas superiores a los 200.000 dólares vinculadas a las estadísticas del propio Rozier.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, el conflicto también ha tenido consecuencias en el ámbito laboral, al punto que un árbitro falló a favor del basquetbolista en una disputa salarial con la NBA en febrero, tras su imputación en la investigación relacionada con apuestas deportivas.

Después del arresto de Rozier y la acusación formal en octubre, el Heat y la liga decidieron colocar en depósito el salario correspondiente a la temporada 2025/2026; decisión impugnada posteriormente por la National Basketball Players Association (NBPA), que presentó una apelación en defensa del derecho del jugador a percibir su remuneración.

