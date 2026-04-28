Así será el quinteto abridor de los Lakers cuando regrese Austin Reaves

Los Lakers se preparan para tener nuevamente en su alineación a Austin Reaves, su segundo máximo anotador de la temporada regular. El base, que no juega desde el pasado 02 de abril, se recupera una lesión en el oblicuo.

El escolta tiene previsto volver al cinco inicial de JJ Redick este miércoles, de acuerdo con Shams Charania de ESPN, quien agregó que su disponibilidad definitiva se decidirá horas antes del partido.

Reaves dejó en la temporada regular los mejores promedios de su carrera, con 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en apenas 51 partidos de temporada regular. Su versatilidad en ofensiva le darán a los Lakers una nueva alternativa en ataque.

Los Lakers están bien posicionados para avanzar hacia las semifinales de conferencia, después de ganar los tres primeros partidos de la serie y caer en el cuarto. Con un 3-1, los dirigidos por Redick buscarán cerrar la eliminatoria en casa.

A continuación, repasamos el quinteto que tendrá Redick para recibir a los Rockets en casa.

1. Luke Kennard

Kennard no sería el sacrificado con el regreso de Reaves. Ha tenido una serie espectacular y ante la baja de Luka Doncic, necesitan de su ofensiva. Promedia 17.8 puntos por partido, con 4.8 rebotes y 3.3 asistencias en los cuatro compromisos disputados ante Houston. Lanza para un 45 % en triples y para un 57 % en tiros de campo. Su primer juego fue el mejor, con 27 puntos, para comandar la ofensiva del equipo californiano. Kennard llegó en plena temporada regular en un cambio con los Atlanta Hawks por Gabe Vincent. Hasta ahora ha sido un gran movimiento para los Lakers.

2. Austin Reaves

Será la primera opción ofensiva de los Lakers, siempre y cuando no tenga límite de minutos. Su tiro a pie firme es uno de los mejores de la liga, pero su juego ha evolucionado y ahora se crea su propio disparo. Reaves se entiende muy bien con los internos del equipo, Rui Hachimura y Deandre Ayton, eso le da posibilidades al equipo californiano de jugar al pick and roll. Su presencia en cancha es importante para unos Lakers que partirán como favoritos para este compromiso.

3. LeBron James

Seguirá cumpliendo funciones de base en algunos momentos del compromiso. La versatilidad que le ofrece al equipo el veterano de 41 años de edad ningún otro jugador se la puede dar. Promedia 21.5 puntos, con 8.3 rebotes y 8.8 asistencias. Está en su última temporada de contrato con los Lakers y busca dejar otra huella importante en la organización. El campeonato del 2020 ya luce lejano para los aficionados y despedirse con un campeonato sería la opción ideal para el veterano.

4. Rui Hachimura

Ha sido el factor X de los Lakers en la serie. Su afinado disparo desde la media y larga distancia y su sacrificio en defensa le han dado oxígeno al ataque del equipo en los momentos más complicados. El japonés seguirá como el puesto 4 titular del equipo y su presencia en los tableros junto con Deandre Ayton es importante para detener a Alperen Sengun. Promedia 15.5 puntos y 3.3 rebotes en la serie.

5. Deandre Ayton

El interno de los Lakers vive un gran momento. Con la ausencia de Doncic y Reaves, ha tenido mayor presencia en el costado ofensivo, algo de lo que se quejó durante la temporada regular. Defender a Sengun es su principal tarea, pero también ofrecer un aporte ofensivo de más de 10 puntos será fundamental en las esperanzas de los Lakers para este compromiso. Promedia 11.0 puntos y 8.0 rebotes en la serie.

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