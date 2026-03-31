Austin Reaves decide declinar su opción de jugador con Lakers e irá a la agencia libre

El futuro de Austin Reaves se perfila como uno de los temas más relevantes en la planificación de Los Angeles Lakers, de cara a la próxima temporada de NBA.

Tras consolidarse en el papel de pieza fundamental en el esquema del entrenador en jefe JJ Redick, todo apunta a que el escolta no activará su opción de jugador para el curso 2026/2027, optando, según el periodista Marc Stein, a explorar el mercado en calidad de agente libre sin restricciones.

La evolución de Reaves ha sido notable, especialmente en una campaña en la que su entendimiento con Luka Doncic ha resultado determinante para que los Lakers se afiancen en la tercera posición de la siempre exigente Conferencia Oeste. Efectivamente, el tirador de 27 años ha elevado su nivel hasta firmar su segunda zafra consecutiva por encima de los 20 puntos de media y alcanzando topes personales en varios apartados estadísticos, gracias a sus 23.5 unidades por partido, acompañados de 4.7 rebotes y 1.1 robos, lo que refleja su impacto global, junto a una notable eficacia en tiros libres (86.8%), lanzamientos de campo (49.1%) y triples (36.1%).

Austin Reaves will decline a $14.9 million player option and enter unrestricted free agency this summer, per @mcten. pic.twitter.com/sC1uGQpu2o — Yahoo Sports (@YahooSports) March 31, 2026

Este rendimiento ha convertido el contrato del jugador de quinto año en una auténtica ganga para la franquicia californiana. Aunque la posibilidad de retener a AR15 por 14.9 millones de dólares mediante su cláusula de continuidad parecía, hasta hace poco, una solución ideal para mantener la competitividad del roster sin comprometer la flexibilidad salarial, su progresión y creciente protagonismo han cambiado por completo el escenario.

Diversas informaciones, incluyendo la de Stein, apuntan a que Reaves ya ha tomado la decisión de rechazar dicha opción con el objetivo de maximizar su valor en el mercado. De hecho, no sería la primera vez que apuesta por sí mismo, recordando que el pasado verano ya declinó una propuesta de extensión máxima por parte de los Lakers valorada en 89.2 millones por cuatro ejercicios, cifra que, visto su evolución, podría quedarse corta frente a lo que probablemente consiga en la venidera agencia libre.

Es que el escenario actual de la NBA, con múltiples equipos en busca de talento ofensivo de primera línea y versatilidad, actúa claramente a favor del todavía ficha de Los Angeles. En definitiva, Reaves no sólo ha demostrado ser un anotador fiable y destacado; también un complemento ideal para una superestrella de la competición, tales son los casos de Doncic o LeBron James.

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