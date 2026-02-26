El avance en la rehabilitación de Jayson Tatum que presagia su regreso a los Celtics

La temporada de los Boston Celtics se ha transformado en una historia marcada por la resiliencia y la esperanza. Hace apenas unos meses, el panorama lucía sombrío para los verdes tras la rotura del tendón de Aquiles que sufrió su máxima luminaria, Jayson Tatum, en los pasados playoffs.

Aquella lesión no sólo parecía comprometer el cierre del curso anterior; también poner en serio riesgo el rendimiento del equipo durante esta 2025/2026.

Sin embargo, a menos de diez meses de aquel episodio, la evolución del alero de 27 años ha superado todas las expectativas. Su proceso de rehabilitación ha sido tan positivo que dentro de los Celtics ya lo califican como sorprendente, mientras que a nivel deportivo el roster que maneja Joe Mazzulla ha sabido reinventarse, tanto que ocupa un sorpresivo segundo lugar en el Este.

En efecto, Boston posee foja de 38-19, de la mano de un Jaylen Brown que ha sido determinante para sostener la competitividad del grupo, consolidando además su candidatura en la carrera por el MVP. En términos generales, Mazzulla ha logrado que sus pupilos encuentren equilibrio y regularidad.

The latest for ESPN NBA Countdown on Boston's Jayson Tatum, a full go in five-on-five team scrimmages nine months post-Achilles surgery: pic.twitter.com/rSCJS8OR8g — Shams Charania (@ShamsCharania) February 26, 2026

No obstante, la eventual reaparición de Tatum podría modificar por completo el escenario táctico de la tradicional escuadra de Nueva Inglaterra. Con su estrella nuevamente en la duela, los verdes no sólo serían contendientes peligrosos sino que pasarían a perfilarse como uno de los principales aspirantes a representar al Este en las Finales de la NBA.

De hecho, el periodista Shams Charania acrecentó la ilusión de los fans bostonianos al dar detalles actuales sobre la salud del seleccionado a seis Juegos de Estrellas. "Tatum ya tiene luz verde total en las prácticas de 5 vs. 5 de Boston Celtics. En este momento, se trata de que encadene una serie de entrenamientos y simulacros para recuperar su condición física y aumentar la fuerza en ambas pantorrillas. El gran obstáculo ahora es estar 100% preparado mentalmente y tener un 100% de confianza en esa pierna derecha. Entre las personas cercanas a Jayson se habla de que su regreso a la acción será 'Cuando JT se sienta como JT'", reportó el jornalero de ESPN.

De igual forma, Charania remarcó que la decisión final dependerá exclusivamente del propio astro, pues la franquicia de Massachusetts respetará los tiempos del propio alero y no ejercerá presión para acelerar su retorno, que bien puede ser en algún momento de la actual zafra.

