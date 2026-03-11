Bam Adebayo anota 83 puntos y supera marca histórica de Kobe Bryant

Una hoja de papel en blanco con el número 83 escrito a mano ya es parte de la historia de la NBA. En una noche que desafió la lógica, Bam Adebayo celebró una hazaña sin precedentes: el pívot del Miami Heat brilló ante los Wizards, superó la marca histórica de Kobe Bryant y reclamó el segundo lugar de todos los tiempos en más puntos en un partido.

Con esto, Adebayo deja atrás la marca de 81 puntos de Kobe Bryant y se queda solo por debajo de los 100 puntos de Wilt Chamberlain en 1962. El Heat derrotó sin problemas a los Washington Wizards con marcador 150-129.

La noche de Adebayo fue de pura ofensiva, lanzando de 43-20 en tiros de cambio y de 22-7 en triples. También consiguió de 43-36 desde la línea de libres, con nueve rebotes y tres asistencias en 42 minutos de juego.

"Una noche absolutamente surrealista", dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, tras el partido, según ESPN.

La marca de Kobe Bryant había quedado por mucho tiempo en la memoria de los aficionados. El jugador de los Lakers se convirtió en apenas el segundo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 80 puntos en un encuentro, logrando 81 el 22 de enero de 2006 con la camiseta del equipo de Los Angeles.

La marca anterior de Adebayo era de 41 puntos, que había logrado solo en la primera mitad de ese encuentro. El pívot ha demostrado una gran producción ofensiva esta temporada, promediando 20.0 puntos por partido, 9.8 rebotes y 2.9 asistencias.

El récord anterior en la franquicia de los Heat estaba en manos de LeBron James, quien anotó 61 contra los Charlotte Bobcats el 3 de marzo de 2014.

La novia de Bam Adebayo, A'ja Wilson, cuatro veces MVP de la WNBA, comentó en redes sociales después de la histórica noche de su pareja. "Bueno, parece que ya no tendré la marca personal más alta en la casa", bromeó en redes sociales.

Esta semana Adebayo también había conseguido una cifra histórica al alcanzar los 10.000 puntos con el Heat, siendo apenas el segundo jugador en lograrlo después del histórico Dwayne Wade. Tras su noche histórica, Adebayo colecciona 10.084 puntos en su carrera.

Adebayo debutó en la liga en la temporada 2017-2018 con el Heat y desde entonces se ha mantenido como jugador estelar de la franquicia.

Más contenido de NBA