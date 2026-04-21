Billy Donovan renuncia a su cargo de entrenador en jefe de los Chicago Bulls

El ciclo de Billy Donovan al frente de los Chicago Bulls llegó a su fin. El periodista Shams Charania reveló que el veterano entrenador comunicó a la franquicia que no continuará la próxima temporada, a pesar de contar con una opción contractual que le permitía extender su vínculo otro año.

De hecho, al rechazar la citada cláusula y convertirse en agente libre, quien también condujera en la pizarra a Oklahoma City Thunder entre 2015 y 2020 abre un nuevo escenario tanto para su carrera como para la organización de Illinois.

Es que la salida de Donovan se produce en un momento de profundos cambios dentro de la estructura astada, ya que a comienzos de abril la directiva decidió prescindir de Arturas Karnisovas y Marc Eversley, encargados del área deportiva y gerencial. Desde entonces, en la Ciudad de los Vientos se encuentran en la búsqueda de un nuevo ejecutivo principal que tome las riendas del proyecto.

Sources: Billy Donovan decides to leave as Bulls coach - via @ESPN App https://t.co/hjBXPsFxZ1 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 21, 2026

En medio de este proceso, el propietario de los Bulls, Michael Reinsdorf, dejó en claro a la prensa estadounidense el peso que tenía Donovan dentro de su franquicia, manteniendo intacta su declaración de hace algunos años: "Si entrevisto a alguien y éste no le convence a Billy Donovan, entonces no le convence a un futuro Hall of Fame del Baloncesto. Y si a alguien (un gerente general) no le convence Billy Donovan, probablemente no sea (el ejecutivo) el candidato adecuado para nosotros".

A mitad de este proceso de transformación, Chicago también ha experimentado una fuerte reconfiguración en su roster. En los últimos años, la plana mayor desmanteló gran parte de su núcleo competitivo, dejando salir por distintas vías a figuras de la talla de Zach LaVine, DeMar DeRozan y Nikola Vucevic; un cambio de rumbo que marcó una transición hacia un proyecto menos consolidado, lo que influyó en la inestabilidad de resultados.

Donovan cierra así, y de forma momentánea, una etapa de 11 campañas como entrenador principal en la NBA, cinco de ellas en el Thunder y las recientes seis para los Bulls. Su balance global en dicho rol es de 469-413, mientras que en Chicago registró foja negativa de 226-256. También es cierto que aunque no logró consolidar al equipo en los lugares de honor en el Este, sí mantuvo cierta competitividad en un contexto muy variante.

Ahora, en el mítico United Center enfrentan el desafío de redefinir su identidad desde el banquillo y en los despachos, en un panorama de clara reconstrucción que todavía está lejos de establecerse.

Más contenido de NBA