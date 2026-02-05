El boricua José Alvarado llega a los Knicks en un cambio con los Pelicans

El escolta puertorriqueño José Alvarado se sumará a la rotación de los New York Knicks en un cambió que envió a Dalen Terry y dos picks de segunda ronda del Draft de la NBA y efectivo a los New Orleans Pelicans.

La intensidad defensiva que necesitaban los Knicks se la dará Alvarado, un jugador que puede cumplir varios roles y que será de suma importancia para el entrenador Mike Brown de cara a la recta final de la temporada regular.

Alvarado nació en Brooklyn, Nueva York, pero tiene grandes lazos boricuas y ha representado a Puerto Rico en diversos torneos internacionales. En varias oportunidades ha repetido que se siente puertorriqueño a pesar de haber nacido en Estados Unidos.

El base de 27 años de edad se ha ganado el respeto en la NBA por su defensa, acostumbrado siempre a defender al base anotador del equipo contrario. Esas habilidades le han permitido mantenerse en la liga por cinco temporadas consecutivas.

En la actual campaña con los Pelicans, el base estaba promediando 7.9 puntos, 3.1 asistencias, 2.8 rebotes y 0.9 robos por partido. No había vestido otra camiseta diferente a los Pelicans en la NBA, equipo que lo firmó antes de la temporada 2021-2022.

Al ser nativo de Nueva York, el movimiento puede entusiasmar al público latino que sigue a los Knicks. Un equipo sediento de títulos se sigue armando para poder acabar con la sequía de campeonatos, que data desde 1973.

Los Knicks se encuentran en el segundo lugar de la Conferencia Este de la NBA, con récord de 33 victorias y 18 derrotas, a 5.0 juegos de diferencia de los Detroit Pistons. Por su parte, los Pelicans viven una amarga temporada, con récord de 13-40, en el penúltimo lugar del Oeste.

Alvarado puede venir desde el banco y darle minutos de descanso a Jalen Brunson, la estrella de la franquicia. También podrían jugar juntos, uno como base y el otro como escolta.

Los Pelicans le darán más minutos de juego a Dalen Terry, quien estaba relegado al banco con los Chicago Bulls. El alero fue parte del cambio que llevó a Guerschon Yabusele al conjunto de Chicago esta misma semana.

El jugador de 23 años de edad estaba promediando 3.5 puntos y 1.9 rebotes con los Knicks en 11.1 minutos por partido en la actual temporada, que es su cuarta en la liga. No había llegado a debutar con el equipo de Nueva York.

