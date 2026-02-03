Boston Celtics obtienen al centro estrella Nikola Vucevic en cambio con los Bulls

Los Boston Celtics, terceros en la Conferencia Este de la NBA, hicieron un movimiento trascendental en sus aspiraciones de esta temporada, adquiriendo al centro Nikola Vucevic y una selección de segunda ronda del draft en un cambio con los Chicago Bulls, que recibieron a Anfernee Simons y otra escogencia de segunda vuelta, informaron fuentes a Shams Charania de ESPN.

Para Boston era imperativo reforzar la pintura en esta fecha de cambios tras ls salidas de Kristaps Porzingis y Luke Kornet. por lo que Vucevic cae de forma ideal en el esquema del equipo.

Vucevic, quien pasó parte de las últimas seis temporadas con los Bulls, está ganando 21.4 millones de dólares esta campaña, en la que es la última garantizada antes de ir a la agencia libre. Seguramente, irá al mercado después del final de la campaña, al menos que su actuación en Boston sea tan convincente que la organización plantee renovarlo con un nuevo pacto.

El jugador de 35 años promedia 16.9 puntos, 9 rebotes y 3.8 asistencias en 48 partidos esta campaña, amén de exhibir 50.5% en tiros de campo, 37.6% en triples y 83.8% en tiros libres.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading center Nikola Vucevic and a second-round pick to the Boston Celtics for Anfernee Simons and a second-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/aScaobfZmv — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Ahora el entrenador Joe Mazzulla seguramente tendrá a Vucevic como su centro titular, dejando como alternativas en el banquillo a Neemias Queta y Luka Garza.

Además, tras el traspaso, los Celtics quedan por debajo del primer umbral salarial y reducen su factura del impuesto de lujo de 39.5 millones de dólares a $17 millones, según informó Bobby Marks de ESPN. Es decir, el movimiento no sólo refuerzan su nómina con miras a los playoffs, sino que lograron reestructurar su plantilla desde el aspecto económico.

Vucevic ha sido invitado dos veces al Juego de Estrellas, teniendo números vitalicios de 17.2 unidades por encuentro, 10.4 rebotes, 2.9 asistencias, 49.8% en tiros de campo, 35.1% en triples y 77.3% en tiros libres. Inició su carrera en la NBA con la camiseta de los Philadelphia 76ers, pero fue con el Orlando Magic en donde se hizo una figura importante en la liga.

¿Qué ganan los Bulls con el cambio?

Chicago renuncia a Vucevic por Anfernee Simons, quien tenía un papel protagónico en la segunda unidad de Boston, con promedios de 14.2 puntos y un 39.5% de acierto en tiros de tres en 49 partidos esta temporada.

Esta es la última temporada de contrato garantizado, en la cual está devengando 27.6 millones de dólares. Se espera que pruebe el mercado en los próximos meses.

