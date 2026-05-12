Bucks anuncian oficialmente que aceptarán ofertas de cambio por Giannis Antetokounmpo

La novela entre Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo parece acercarse a un punto de quiebre definitivo. Es que a menos de seis semanas del Draft de la NBA, la franquicia de Wisconsin abrió oficialmente la puerta a escuchar ofertas por el dos veces MVP de la competición, en un movimiento que podría cambiar el mapa competitivo durante los próximos años.

De acuerdo al periodista Shams Charania, la relación entre ambas partes viene deteriorándose desde hace varios meses. Es cierto que Milwaukee intentó mantener a su máxima figura y construir un proyecto sólido alrededor suyo; sin embargo, The Greek Freak consideraría haber llegado el momento en unirse a un nuevo club.

A su vez, el co-propietario de los Bucks, Jimmy Haslam, dejó en claro que la situación deberá resolverse antes del draft del 23 y 24 de junio. “En algún momento de las próximas seis o siete semanas decidiremos si Giannis firma un contrato máximo y se queda con nosotros o si juega en otro equipo”, declaró a los medios en la presentación oficial del nuevo entrenador, Taylor Jenkins.

De ese modo, la directiva que hace vida en el Fiserv Forum espera recibir un paquete importante a cambio de su máxima estrella. El precio de salida incluiría jóvenes con potencial y varias selecciones del mencionado evento de novatos; fórmula similar a las grandes operaciones recientes de la NBA, así que equipos como New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat, Los Angeles Lakers y Boston Celtics aparecen entre los posibles interesados.

La tensión entre Antetokounmpo y la organización de Wisconsin no es nueva. Durante la última temporada regular hubo conversaciones de traspasos antes de la fecha límite de febrero y, según reportes, el propio ala-pívot llegó a manifestar interés en jugar para los Knicks. No obstante, los Bucks apostaron por continuar con el proyecto, convencidos de que todavía podían pelear en la Conferencia Este.

El problema fue que los resultados terminaron siendo decepcionantes y el conjunto que se coronó campeón, con el griego en plan estelar, en la 2020/2021cerró la campaña con récord de 32-50, fuera de playoffs y del Play-In, cortando una racha de nueve apariciones en postemporada, derivando además en cambios estructurales, incluyendo la salida del coach principal Doc Rivers y la llegada de Jenkins para iniciar una nueva etapa.

Eso sí, Milwaukee tampoco descarta intentar convencer a Giannis de quedarse mediante otra operación fuerte en el mercado, ya que dicha entidad cuenta con la décima escogencia del próximo draft y contratos atractivos para negociar.

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