Bucks envían contraofertas a los equipos interesados por Giannis Antetokounmpo

Los Bucks viven horas de incertidumbre, antes de la fecha límite de cambios de la NBA de este 5 de febrero. Todo parece indicar que su gran estrella, Giannis Antetokounmpo, no continuará con la franquicia de Milwaukee, pero hasta ahora las ofertas recibidas no han sido lo que esperaban.

Hay por lo menos cinco equipos que han mostrado interés por el griego de 31 años de edad, comandando la lista los Golden State Warriors. Aunque hay reportes que indican que el europeo no está muy convencido con sumarse a un equipo tan veterano como el de San Francisco, la idea es que los Bucks tengan una gran retribución por entregar a su dos veces ganador del MVP.

De acuerdo con Shams Charania, periodista de ESPN, los equipos que negocian con los Bucks son los Miami Heat, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Chicago Bulls y New York Knicks. Los Lakers empezaron mostrando interés, pero ya parecen haberse desvinculado de las opciones de conseguir los servicios del griego por sus grandes compromisos salariales.

Los Bucks están buscando un paquete de cambio que incluya jugadores interesantes del presente, además de selecciones importantes de las próximas ediciones del Draft de la NBA. Eso junto no lo han recibido hasta ahora.

Los Warriors se han centrado en ofrecer selecciones del draft, los Timberwolves han hecho una propuesta enfocada solo en jugadores, mientras que el Heat ha tenido una combinación de ambas.

Actualmente Giannis está en la lista de lesionados, pero eso no impidió que fuera elegido como titular para la próxima edición del Juego de las Estrellas. El campeón de la NBA en la temporada 2021 tiene promedios de 28.0 puntos, 10.0 rebotes y 5.6 asistencias en esta campaña.

Los Bucks están en una situación comprometida, con un récord de 18 victorias y 29 derrotas, atornillados al puesto 12 de la Conferencia del Este, a 4.0 juegos de diferencia del último lugar que da acceso a jugar el Play In.

Aunque todavía se aferran a esa posibilidad, lo más sensato parece renovar la franquicia y pensar en el futuro, consiguiendo selecciones importantes del draft, logrando sumar jugadores jóvenes y saliendo de la gran responsabilidad salarial que tienen con un jugador como Antetokounmpo.

Si los Warriors quieren lograr convencer a Milwaukee, deben mejorar su oferta en las próximas horas, antes de que otro equipo lo haga. Unir a Curry con Antetokounmpo sería una jugada maestra para un equipo como el de San Francisco.

