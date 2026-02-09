Bucks firman a Cam Thomas tras retener a Giannis Antetokounmpo en el mercado de cambios

Cam Thomas es un refuerzo de lujo para los Milwaukee Bucks para lo que resta de temporada regular, tras llegar a un acuerdo con el escolta que venía de ser dejado en libertad por los Brooklyn Nets, un equipo que vive una campaña para el olvido.

Los Bucks quieren mejorar el equipo para después del Juego de Estrellas y Thomas le vendrá muy bien al grupo, sobre todo por su capacidad anotadora, algo que necesitaba el club desde principio de temporada.

En 24 partidos esta temporada, Thomas promedia 15.6 puntos. Tiene cinco años de experiencia en la NBA, todas con Brooklyn, con un average vitalicio de 15.2 unidades por compromiso. Su mejor temporada fue la 2024-2025, cuando sorprendió con 24.0 tantos por juego.

Thomas es selección de primera ronda del Draft de la NBA, con el pick 27 del 2021, por los Brooklyn Nets. Es nacido en Yokosuka, Japón y tiene 24 años de edad.

Con su incorporación, quizás Giannis Antetokounmpo se motive a seguir en los Bucks, ya que criticó al equipo por no tener "química" en esta temporada. Aunque el griego sigue en la lista de lesionados, con Thomas podría hacer una buena dupla ofensiva para luchar por un puesto en el Play In.

Actualmente, los Bucks se ubican en la posición 12 de la Conferencia Este con récord de 21-29. Aunque no han dado una fecha para que el griego regrese, su entrenador, Doc Rivers, aseguró que será pronto.

"Va a jugar cuando esté sano", dijo Rivers el fin de semana. "Solo tenemos que asegurarnos de que esté sano. Está cerca. Está entrenando. Se ve bien. Así que espero que sea más pronto que tarde".

Thomas puede ser la opción ofensiva que necesitaban los Bucks

Thomas puede mejorar el ataque de los Bucks, siendo una opción en el perímetro que necesitaba el equipo desde la salida de Damian Lillard.

Giannis Antetokounmpo estuvo inmerso en distintos rumores de cambio, que lo vincularon con otras franquicias justo antes de la fecha límite de movimientos de la NBA. Sin embargo, Milwaukee decidió no entregar a su estrella, ya que no estaban convencidos de los ofrecimientos de otros equipos.

La llegada de Thomas le da al entrenador Rivers una herramienta versátil para su rotación tras el cierre de traspasos de la NBA. Aunque se ha perdido 20 juegos por lesión en esta temporada, es un gran hallazgo de la gerencia, pensando en la posibilidad de luchar por un puesto en el Play In.

