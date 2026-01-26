Bulls retiran el número 1 de Derrick Rose: ¿Cuáles fueron sus logros en Chicago?

Los Chicago Bulls vivieron una velada cargada de emoción el pasado sábado al retirar oficialmente la camiseta número 1 de Derrick Rose, previo a imponerse por 106-103 a los Boston Celtics en el United Center.

El homenaje vino como consecuencia de la trayectoria de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente de la franquicia astada y un símbolo del baloncesto en la ciudad.

Visiblemente conmovido, Rose no pudo contener las lágrimas durante una ceremonia que comenzó con discursos de dos de sus ex compañeros en la escuadra de la Ciudad de los Vientos, Taj Gibson y Luol Deng. Posteriormente, el MVP de la temporada regular 2010/11 tomó el micrófono para ofrecer un mensaje sincero, en el que agradeció especialmente a su madre Brenda, a sus hermanos, a antiguos compañeros de equipo y a una afición que permaneció en la arena hasta pasada la hora del final del encuentro.

A pesar de las bajas temperaturas que azotaron Chicago, miles de aficionados hicieron fila durante horas para presenciar el evento, mientras que cada asiento del United Center estaba adornado con una camiseta negra con el nombre y el número del ex base, la misma que vistieron los jugadores en medio del calentamiento pre-partido. Entretanto, D-Rose saltó a la cancha antes del encuentro para lanzar al aro junto a su hijo, siendo observado por familiares y viejos compañeros.

Ya tras el compromiso, una orquesta local interpretó “Sirius”, el clásico tema de presentación del club, al tiempo que el público coreaba repetidamente “MVP” y varias piezas actuales de los Bulls regresaban al banquillo para acompañar el momento, subrayando el respeto que la luminaria sigue generando dentro de la organización.

Con este reconocimiento, la primera escogencia del Draft de la NBA 2008 se convirtió en el quinto basquetbolista en la historia de los astados en ver su dorsal retirado, uniéndose a leyendas como Jerry Sloan, Bob Love, Michael Jordan y Scottie Pippen. Además, la entidad de Illinois mantiene pancartas en honor al mítico y antiguo entrenador en jefe, Phil Jackson, y al otrora gerente general Jerry Krause, quienes formaron mancuerna en la década de los 90 cuando, con MJ en la duela, dicha franquicia lograron sus seis anillos de campeón.

¿Qué ganó Derrick Rose con los Bulls?

Nacido en Chicago, el otrora miembro de la Universidad de Memphis espació durante ocho ejercicios en el United Center, incluyendo uno, el 2012/2013 en el cual no accionó ni en un desafío debido a una delicada lesión de pierna. Totalizó 19.7 puntos de media con 3.7 rebotes, 6.2 asistencias, 81.3% de libres, 44.9% de campo y 30.2% en triples.

De igual forma, Rose resultó Novato del Año en la 2008/2009, mientras que participó en tres Juegos de Estrellas y en la mencionada 2010/2011 se convirtió en el MVP más joven en la historia de la NBA, al tiempo de integrar el Mejor Equipo de la Temporada, cortesía de 25.0 unidades, 4.1 tableros, 7.7 asistencias y 1.0 robos, junto a 85.8% en libres, 44.5% de cancha y 33.2% desde tercera dimensión.

Michael Jordan felicitó a Derrick Rose por el retiro de su camiseta

Aunado a las congratulaciones de algunas estrellas actuales de la liga y del calibre de LeBron James y Stephen Curry, D-Rose recibió la felicitación del mejor jugador de siempre de los Bulls, Michael Jordan, y para muchos, el GOAT del baloncesto.

"Derrick felicitaciones por el retiro de tu jersey. Estoy muy feliz por ti, tuviste una carrera increíble y realmente representaste a la ciudad de Chicago, a los Bulls, a tu familia y a ti mismo. Estoy muy orgulloso de ti", le dijo MJ a través de los canales oficiales del club de la Ciudad de los Vientos.

